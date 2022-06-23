鄰里糾紛 康州亞裔混血女與夫被槍殺 留4個月大新生兒

亞裔混血女子Christina Dang與伴侶加勒特被槍殺，留下四個月大新生男嬰。(取自臉書)

康乃迪克州一名亞裔 混血母親和其非裔伴侶，在父親節當天因一只寵物狗和鄰居發生不悅，鄰里糾紛隨後升級為暴力衝突，夫婦二人當場遭槍殺身亡，留下年僅四個月大的新生兒；受害者的多名亞裔親友發布線上籌款，為遇難夫妻舉辦葬禮。

當局稱，27歲的亞非混血女子Christina Dang和其39歲的伴侶加勒特(Chase Garrett)，與一名20多歲的陌生女子在哈福特市發生衝突；警方19日晚9時接到報案，到達現場後發現二人已遭槍擊 斃命，另有一名女性受害者據信與遇害伴侶同住，同樣遭槍擊重傷入院，情況危急。

哈福特市警局長索迪(Jason Thody)表示，槍擊案基於鄰居間因一隻寵物狗發生的「小糾紛」，隨後升級為暴力衝突；目前警方已確認一名嫌犯的身分，此人在開槍打死兩名受害者後駕車逃逸。

警方稱，已經找到了涉案車輛，展開搜捕，全案仍在調查中，尚未公布嫌犯姓名。

案發前幾小時加勒特發此圖配文「我的第一個父親節」。(取自臉書)

加勒特和Dang死後，遺下僅四個月大的新生兒，案發當日正值父親節，加勒特在被槍殺前幾個小時才在社群媒體 發布一張抱著兒子照片，並配文「我的第一個父親節」。

二人經常曬出孩子的照片，根據社群媒體推文，他們寫道，「從沒想過會成為父母，但會盡己所能做到最好，這個小天使的降臨教會了我們那麼多。」

Dang的姐姐朱莉(Julie Dang)表示，三口之家最近才搬到哈福特，他們計畫在那裡撫養孩子，因為離加勒特的家更近。

「孩子2月才剛出生，妹妹想為自己和家人做得更好。」茱莉說，但他們卻因這樣一場「毫無意義的爭執」失去了生命，「對一個孩子來說，在父親節這個應該被愛的日子失去雙親，實在令人心碎。」

警方表示，目前遺孤已被康州兒童與家庭局(Department of Children and Families)代為看護。

Dang的兩位亞裔親友Monica Tuyet和Kevin Thach在籌款網站上寫道，Dang年紀尚輕時就失去了母親，一直獨自過著艱難的生活，她的直系親屬都在亞特蘭大和肯塔基州生活，希望籌集1萬元為葬禮所用，並爭取孩子的撫養權。

來源：BlackGirlUnLOST: The Series