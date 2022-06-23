我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

食藥局宣布禁銷Juul電子菸

編譯陳韻涵／綜合22日電
FDA將宣布倍受青少年歡迎的電子菸Juul，全面下架，不准銷售。(Getty Images)
FDA將宣布倍受青少年歡迎的電子菸Juul，全面下架，不准銷售。(Getty Images)

11:04 AM 更新

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)23日上午宣布，美國將禁止銷售Juul電子菸。

02:22 AM

消息人士透露，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)最快可能在本周宣布，下令電子菸製造商Juul Labs退出美國市場。

華爾街日報報導，食藥局經過兩年審查，已準備好頒布禁銷令，不授權Juul Labs在美銷售。

報導指出，食藥局此舉為Juul的對手雷諾茲菸草公司(Reynolds American Inc.)和NJOY控股公司清除障礙，食藥局允許這兩家公司生產風味電子菸。

食藥局四年前盯上Juul，該公司推出的電子菸有多種風味，加上嬉皮行銷方式，讓許多未成年人趨之若鶩，但也因此招致撻伐。

Juul在那之後試圖挽回監管當局與公眾信任，不僅緩和行銷力度，也在2019年停止銷售甜味和水果口味的電子菸。

食藥局審查美國市場上的電子菸產品，衡量相關商品在年輕族群中受歡迎的程度，以及電子菸作為成年癮君子吸菸危害較小的潛在好處；2020年，所有電子菸產品都須經食藥局審查才能續留市場。

食藥局在2020年禁止所有甜味和水果口味的電子菸銷售，如今準備將Juul趕出美國市場，將為其對手生產的菸草為電子菸清除市場勁敵。

Juul可能上訴，並提出相關產品的修改申請文件。

Juul於2018年竄升為美國電子菸市場最熱銷產品，但最近有敗給其他廠商的趨勢。

高盛(Goldman Sachs)分析師邦尼‧赫索格(Bonnie Herzog)觀察尼爾森(Nielsen)市場調查數據指出，在6月4日截止的前12周，Juul的商品銷售落後雷諾茲的Vuse品牌，排名第二。

Juul內部文件顯示，公司去年淨損失達2億5900萬元，銷售下滑11%至13億元。

Juul的銷售收益幾乎全部來自美國，而該公司商品也在加拿大、英國、義大利、法國和菲律賓銷售。

食藥局多方進行，計畫強制移除所有含尼古丁成分的香菸，這項政策衝擊每年產值950億元的美國菸草業；公衛官員表示，此舉可迫使數以百萬人戒菸，或是轉向電子菸等替代產品。

食藥局這項規定需要數年才能落實，而菸草業者也勢必會頑強抵抗。

藥局 義大利 華爾街

上一則

梅鐸4段婚姻受矚目 除了鄧文迪 還有空姐、記者

下一則

「暫免汽油稅不利經濟發展」 業者：石油增產才是正解

延伸閱讀

阿富汗強震至少1000死1500傷 生還者：到處都有哭聲

阿富汗強震至少1000死1500傷 生還者：到處都有哭聲
龔明鑫談科技供應鏈 美國很在意資料安全問題

龔明鑫談科技供應鏈 美國很在意資料安全問題
戴琪：關稅是對中重要手段 解決短期通膨效果有限

戴琪：關稅是對中重要手段 解決短期通膨效果有限
批中國不公競爭 戴琪：應優先校正美中貿易關係

批中國不公競爭 戴琪：應優先校正美中貿易關係

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15
谷歌共同創辦人布林(右)與現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(左)。(Getty Images)

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

2022-06-18 09:50
國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。圖為有意在2024年出馬競選總統的潘斯13日在鳳凰城演講。(美聯社)

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

2022-06-19 11:28

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼