食藥局宣布禁銷Juul電子菸

FDA將宣布倍受青少年歡迎的電子菸Juul，全面下架，不准銷售。(Getty Images)

11:04 AM 更新

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)23日上午宣布，美國將禁止銷售Juul電子菸。

02:22 AM

消息人士透露，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)最快可能在本周宣布，下令電子菸製造商Juul Labs退出美國市場。

華爾街 日報報導，食藥局 經過兩年審查，已準備好頒布禁銷令，不授權Juul Labs在美銷售。

報導指出，食藥局此舉為Juul的對手雷諾茲菸草公司(Reynolds American Inc.)和NJOY控股公司清除障礙，食藥局允許這兩家公司生產風味電子菸。

食藥局四年前盯上Juul，該公司推出的電子菸有多種風味，加上嬉皮行銷方式，讓許多未成年人趨之若鶩，但也因此招致撻伐。

Juul在那之後試圖挽回監管當局與公眾信任，不僅緩和行銷力度，也在2019年停止銷售甜味和水果口味的電子菸。

食藥局審查美國市場上的電子菸產品，衡量相關商品在年輕族群中受歡迎的程度，以及電子菸作為成年癮君子吸菸危害較小的潛在好處；2020年，所有電子菸產品都須經食藥局審查才能續留市場。

食藥局在2020年禁止所有甜味和水果口味的電子菸銷售，如今準備將Juul趕出美國市場，將為其對手生產的菸草為電子菸清除市場勁敵。

Juul可能上訴，並提出相關產品的修改申請文件。

Juul於2018年竄升為美國電子菸市場最熱銷產品，但最近有敗給其他廠商的趨勢。

高盛(Goldman Sachs)分析師邦尼‧赫索格(Bonnie Herzog)觀察尼爾森(Nielsen)市場調查數據指出，在6月4日截止的前12周，Juul的商品銷售落後雷諾茲的Vuse品牌，排名第二。

Juul內部文件顯示，公司去年淨損失達2億5900萬元，銷售下滑11%至13億元。

Juul的銷售收益幾乎全部來自美國，而該公司商品也在加拿大、英國、義大利 、法國和菲律賓銷售。

食藥局多方進行，計畫強制移除所有含尼古丁成分的香菸，這項政策衝擊每年產值950億元的美國菸草業；公衛官員表示，此舉可迫使數以百萬人戒菸，或是轉向電子菸等替代產品。

食藥局這項規定需要數年才能落實，而菸草業者也勢必會頑強抵抗。