升息導致經濟衰退？Fed主席鮑爾：有可能

聯準會主席鮑爾22日在參院作證表示，不能排除經濟衰退的可能，也指出高通膨在俄軍侵烏之前就已出現，與白宮不同調。(Getty Images)

聯準會 (Federal Reserve)主席鮑爾 (Jerome Powell)22日在參院銀行委員會(Senate Banking Committee)作證時首度坦承，經濟可能會因為升息 而出現衰退；但他也表示，聯準會將透過迅速升息，讓利息高到足以對抗通貨膨脹的水準，但不至於造成信用緊縮讓經濟窒息而導致衰退。

在被民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)問到升息能否達到降低汽油或日常用品價格的效果，鮑爾均回答：「我不認為可以。」

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鮑爾在聽證會上面臨參院銀行委員會兩黨成員質疑，詢問聯準會究竟是否有辦法抑制通膨。國會今秋面臨期中選舉，通膨問題已經成為民眾首要考量，做為廣義通貨膨脹指標的消費者物價指數(consumer-price index，CPI)已經升至8.6%，是過去40多年來增加速度最快的。

民主黨籍參議員詢問鮑爾，聯準會迅速升息是否真的可以達到抑制通膨的效果，還是將讓美國經濟跌入衰退；數名共和黨籍參議員則批評，聯準會在鮑爾領導下，對於升息反應太慢，現在應該加快腳步。

鮑爾答覆民主黨蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)詢問時坦承，由於聯準會升息讓貸款成本變高，經濟衰退可能出現。鮑爾說，「這不是我們想要的結果，但是當然有可能會出現」。

鮑爾也信心喊話，經濟狀況總體良好，勞動市場強勁，需求持續提升，但他也承認可能會出現衰退。他說，「這不是我們想要的結果，但這肯定是一種可能性，過去幾個月世界各地的事件讓我們更難實現2%的通貨膨脹率和強大的勞動市場的目標。」

他補充說，要實現「軟著陸」，即在沒有衰退等嚴重經濟環境的情況下收緊政策，將是困難的。

華倫指出，升息可能對美國家庭造成衝擊，而且有引發經濟衰退的風險。她說，升息並不會讓俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)叫坦克車掉頭，從烏克蘭撤軍，也沒辦法打破企業壟斷或終止新冠疫情，但卻讓美國家庭貸款成本提高，可能面臨失業。

華倫說，如果聯準會還要繼續升息，一定要小心謹慎；她說，「你知道比高通膨和低失業率更糟糕的，是高通膨和數百萬人失業的衰退，我希望你在將經濟推下懸崖之前，能先考慮這一點。」