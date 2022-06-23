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林務局引火錯誤 新墨州爆發史上最大野火

編譯柯立偉、周芳苑／綜合報導
聯邦官員策略燒山不當，反引發新墨西哥州史上最大野火，是人禍而非天災。(美聯社)
聯邦官員策略燒山不當，反引發新墨西哥州史上最大野火，是人禍而非天災。(美聯社)

聯邦林務局(U.S. Forest Service)為降低各地區爆發致災性山火的可能，自2019年開始在野火風險較高的地區計畫性地引火，闢出絕緣區，以保護其餘林區；但4月針對新墨西哥州的計畫性引火卻出現嚴重錯誤，低估了乾燥程度，導致放的火種蔓延範圍過大，引發新墨州史上最大的野火。

針對這起事先完全可防免的「意外」，林務局21日發布了長達80頁的檢討報告，指出執行本次行動的官員直接套用往年的數據，低估了可用於助燃的植被數量、當地今年的乾旱程度，以及一旦出錯可能波及的面積，且沒有足夠的供水遏止火勢。

2場大火合體 更難控制

圖為5月23日消防員在新墨州卡森國家林區救火。(美聯社)
圖為5月23日消防員在新墨州卡森國家林區救火。(美聯社)

火勢很快失控後，又和林務局刻意引發的另一場大火合體，變得更無法控制，導致至少燒毀了34萬1000畝土地，並摧毀當地社區432棟房屋，成為今春全美最大野火。

林務局局長摩爾(Randy Moore)說：「這場大火對新墨西哥州造成嚴重生計影響，本局會悉心檢討，找出出錯的環節；同時我們也暫停了其他地區原本預定5月執行的引火計畫，直到調查完成後才會繼續。」

拜登保證聯邦將負全責

拜登11日視察新墨州聽取民怨，允諾聯邦撥款補助。(美聯社)
拜登11日視察新墨州聽取民怨，允諾聯邦撥款補助。(美聯社)

拜登總統日前搭機巡視火場，並在新墨西哥州短暫停留，向居民保證聯邦將負全部的責任，包括救災開銷與補償。

眾議員怒控一連串錯誤

新墨西哥州民主黨籍聯邦眾議員德蕾莎．費南德茲(Teresa Fernández)對林務局的過錯非常惱怒，指控林務局為求省事直接套用過去的數據，再加上執行時的一連串錯誤，最終導致摧毀了原本富饒的新墨州社區。

費南德茲說：「這是很嚴重且複雜的問題；在有房屋、河流、農田的等高價值資產的社區中放火，絕對是一件值得認真對待的事；繼續允許林務局放火不只不會降低居民遭遇山火的危機，只會讓這種風險愈來愈高。」

新墨西哥州民主黨籍州長州長米雪兒．葛里申(Michelle Lujan Grisham)說：「自2019年該州首次配合聯邦政府執行計畫性放火以來，聯邦林務局就年年套用往年數據，沒有考慮到氣候變遷或每年不同氣候環境的影響，但由於相關計畫都經過核定，似乎很難追究哪位具體公務員的責任，對此我深感遺憾。」

新墨西哥州 拜登 眾議員

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