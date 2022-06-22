亞州眾議會議長有力證詞 川普早知道推翻大選是違法

委員會副主席錢尼眾議員(左)21日非常同情遭到川普直接威脅的亞利桑納州眾議會議長鮑爾斯(右)，特地致意安慰，場面感人。(美聯社)

國會暴亂眾院特別調查委員會21日舉行本月第四場公聽會，聚焦前總統川普 施壓州與地方選務官員協同推翻2020年大選結果和假造選舉人計畫；越來越多浮上檯面的證據顯示，川普陣營深諳推翻選舉結果的手段違法，且川普和假造選舉人計畫的關係逐漸明朗。

亞利桑納州眾院議長鮑爾 斯(Rusty Bowers，共和黨 )21日提出迄今最有力證詞，證明川普陣營明知意圖推翻總統大選結果，是違法之舉。

鮑爾斯表示，川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)要他探詢移除當時民主黨總統候選人拜登在亞利桑納州選舉人的辦法，他悍然拒絕。

鮑爾斯說：「我印象中，他(朱利安尼)說『我們有很多(大選舞弊)理論，但沒有證據』。」

另據鮑爾斯表示，川普律師伊士曼(John Eastman)也要求他取消支持拜登選舉人的資格，同樣缺乏證據。

鮑爾斯說：「你要求我做史上空前之事卻無充足證據，我不容許本州經歷此事。」

眾院調查國會暴亂委員會21日舉辦第四場聽證會，作證者陳述如何遭到川普的直接施壓要求選舉人票作假。(美聯社)

共和黨全國委員會(Republican National Committee)主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)接受委員會調查時透露，川普透過視訊電話，讓伊士曼說明假造選舉人票的事情。

麥克丹尼爾作證表示，「基本上，川普把電話轉給伊士曼，伊士曼接著說明RNC協助推動挑戰選舉人票，可能改變任何州的選舉結果。」

不過，麥克丹尼爾並未直接說川普本人涉及潛在的造假違法選舉人票，而是暗示川普早在這部分計畫推動之初便知情。

委員會表示，找到越來越多證據和證人指出川普及其共和黨盟友，都非常瞭解推翻大選的計畫是違法。

川普高級競選幕僚米勒(Jason Miller)錄影作證時表示，川普口述大部分的內容。