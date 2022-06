國會暴亂調查／刑事起訴川普？司法部處境為難

【請寫圖說】 國會暴動聽證未來將聚焦在進一步暴露川普及團隊是否涉及募款詐欺情事,川普的簡訊將會洩出更多內情。圖為在16日調查聽證上,展示川普的其中一則推特簡訊。(美聯社)

水門案件屆滿50周年,其後續影響包括促成政府操守改革,例如司法部 維持獨立自主,不受政治干預;相隔半世紀之後出現的歷史轉折,卻讓司法部對於是否針對前總統川普 企圖推翻2020年大選結果提出刑事起訴,陷入左右為難的處境。

對於司法部長加蘭德而言,各種利益競爭(competing interests)之間如何拿捏,確實頗為棘手;加蘭德肩負著重振司法部名譽的責任,恢復司法部身為非政治機關的地位,但同一時間卻要考慮眼前的迫切需要,也就是防止未來再次出現企圖政變的情況。

如果司法部未能讓川普及挺川盟友承擔法律責任,後果可能是美國民主變得更加脆弱,可能再次受到攻擊。

道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington,CREW)主席布克賓德(Noah Bookbinder)指出,司法部目前處境頗為敏感,基於維護恢復非黨派、非政治本質的理念,可能讓司法部不願對川普提出犯罪起訴。

布克賓德說:「除非川普確實觸法,做出對民主帶來嚴重威脅的行為,這種時候倘若仍沒有任何動作,這個決定就成了一種政治決定。因此司法部目前處境非常為難。」

政治專家指出,前總統尼克森與川普都有相同傾向,認為法律必須臣服於總統權力之下,但兩人面對全國爭議的回應卻截然不同。

民主黨全委會辦公室遭入侵的水門案事件,讓試圖掩飾犯行的尼克森在兩年後宣布辭職,加強政府操守規範及透明化的各種措施後來陸續上路。

若與目前眾院 對2021年1月6日國會暴動事件調查相比,水門案醜聞鞏固了司法部不應淪為政治工具的傳統。

尼克森辭職後由副總統福特繼任遺缺,福特任內司法部長李維(Edward Levi)1975年2月宣誓就職時說,司法部的獨立自主在尼克森任內被破壞。

加蘭德上台後嘗試恢復司法部獨立自主而受到肯定,因為前任司法部長巴維理(William Barr)被認為與川普白宮關係過於密切,利用司法部維護川普利益。

歐巴馬任內曾任聯邦檢察官的法律教授芭芭拉‧麥奎德(Barbara McQuade)說,起訴前任總統勢必引發兩極化反應,甚至引爆內戰,司法部決定起訴前,一定要審慎考量。