國會暴亂調查／刑事起訴川普？司法部處境為難
水門案件屆滿50周年，其後續影響包括促成政府操守改革，例如司法部維持獨立自主，不受政治干預；相隔半世紀之後出現的歷史轉折，卻讓司法部對於是否針對前總統川普企圖推翻2020年大選結果提出刑事起訴，陷入左右為難的處境。
對於司法部長加蘭德而言，各種利益競爭(competing interests)之間如何拿捏，確實頗為棘手；加蘭德肩負著重振司法部名譽的責任，恢復司法部身為非政治機關的地位，但同一時間卻要考慮眼前的迫切需要，也就是防止未來再次出現企圖政變的情況。
如果司法部未能讓川普及挺川盟友承擔法律責任，後果可能是美國民主變得更加脆弱，可能再次受到攻擊。
道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington，CREW)主席布克賓德(Noah Bookbinder)指出，司法部目前處境頗為敏感，基於維護恢復非黨派、非政治本質的理念，可能讓司法部不願對川普提出犯罪起訴。
布克賓德說：「除非川普確實觸法，做出對民主帶來嚴重威脅的行為，這種時候倘若仍沒有任何動作，這個決定就成了一種政治決定。因此司法部目前處境非常為難。」
政治專家指出，前總統尼克森與川普都有相同傾向，認為法律必須臣服於總統權力之下，但兩人面對全國爭議的回應卻截然不同。
民主黨全委會辦公室遭入侵的水門案事件，讓試圖掩飾犯行的尼克森在兩年後宣布辭職，加強政府操守規範及透明化的各種措施後來陸續上路。
若與目前眾院對2021年1月6日國會暴動事件調查相比，水門案醜聞鞏固了司法部不應淪為政治工具的傳統。
尼克森辭職後由副總統福特繼任遺缺，福特任內司法部長李維(Edward Levi)1975年2月宣誓就職時說，司法部的獨立自主在尼克森任內被破壞。
加蘭德上台後嘗試恢復司法部獨立自主而受到肯定，因為前任司法部長巴維理(William Barr)被認為與川普白宮關係過於密切，利用司法部維護川普利益。
歐巴馬任內曾任聯邦檢察官的法律教授芭芭拉‧麥奎德(Barbara McQuade)說，起訴前任總統勢必引發兩極化反應，甚至引爆內戰，司法部決定起訴前，一定要審慎考量。
上一則
女性納兵役登記 共和黨保守派要力擋
下一則
FB留言