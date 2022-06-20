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川普該負責國會暴亂案？民調：58%認同「刑事提告」

編譯潘勛／綜合19日電
最新民調發現，近六成民眾認為前總統川普該因暴亂案而遭刑事提告。圖為川普在密西西比州對群眾演講。（美聯社）
最新民調發現，近六成民眾認為前總統川普該因暴亂案而遭刑事提告。圖為川普在密西西比州對群眾演講。（美聯社）

眾院調查國會山莊暴亂案特別委員會辦理的第一周聽證會結束，美國廣播公司新聞網(ABC News)19日報導，由公司與艾普索斯(Ipsos)機構聯合進行的最新民調發現，近六成民眾認為前總統川普該因暴亂案而遭刑事提告；另外相信委員會調查公平、不偏黨派的受訪者也有六成。

58%民調受訪者認為，川普在國會山莊暴亂案扮有角色，應遭刑事提告；聽證會舉辦前，美國廣播公司新聞網與華盛頓郵報4月底做過類似民調，認為該以教唆暴動罪提告川普者為52%。

民眾認為川普該為國會暴亂案負責的比例相形穩定；2021年1月暴亂案發生幾天後，美國廣播公司新聞網及華郵聯合民調發現，54%受訪者認為川普該因教唆暴動而被提告。

最新民調發現，受訪者因黨派而看法歧異，91%民主黨認為該刑事提告川普，但共和黨這麼認為的只19%；認為川普該為暴動案負「極大」、「不小」責任者，民主黨為91%，共和黨21%；自認無黨派民眾裡，認為該起訴川普者為62%，稱川普有很大責任者61%。

美國廣播公司新聞網與艾普索斯聯合民調是在特別調查委員會辦完第三場公開聽證會後進行；整體而言，60%民眾認為委員會進行的調查公正、不偏黨派，不認為如此的有38%。4月美國廣播公司新聞網與華盛頓郵報聯合民調時，這項看法各有40%，20%沒意見。

對委員會公正與否的看法，一樣依黨派而分裂；85%的民主黨認為很公正、不偏黨派，共和黨則有31%，無黨派63%。

接下來聽證會還要辦四場，民主黨支持者較可能收看。整體而言，很密切或有點密切觀看前三場聽證會的民眾達34%；民主黨支持者43%，共和黨22%。至於聽證會是否影響其投票，51%表示截至目前所見所聞不會影響他們11月期中選舉的投票計畫，指更可能支持民主黨候選人的為29%，更可能支持共和黨的有19%。

川普 民調 民主黨

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