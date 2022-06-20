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高通膨 百物漲 成本增 基礎建設延宕 重挫拜登政績

編譯陳韻涵╱綜合19日電
高通膨造成全美各地基礎建設興修成本高漲，各州基建工程因為經費超出原先預算，有的被迫停工或縮小規模。圖為在密西根州特洛伊市的I-75州際高速公路2020年開始翻新工程。(美聯社)
高通膨造成全美各地基礎建設興修成本高漲，各州基建工程因為經費超出原先預算，有的被迫停工或縮小規模。圖為在密西根州特洛伊市的I-75州際高速公路2020年開始翻新工程。(美聯社)

一路走高的通貨膨脹造成全美各地基礎建設興修成本高漲，州與地方官員延後計畫或縮小規模，根據各自優先順序從長計議，重挫拜登政府關鍵政績。

水管漲19%、瀝青漲37%、航廈成本漲69%…

美聯社19日報導，亞利桑納州土桑市(Tucson)每呎水管價格調升19%，麻州小鎮瀝青價格上漲37%，愛阿華首府第摩因市(Des Moines)新機場航廈的興建成本飆漲至少69%且工期延宕。

通膨帶動基建成本飛漲，影響拜登政府七個月前簽署的1兆元基建計畫，這項基建法已多編25%的各州高速公路經費，但仍追不上通膨成長速度。

多編25%經費  追不上通膨腳步

美國公路及運輸員司協會(AASHT)執行長蒂蒙(Jim Tymon)說：「這些經費基本上蒸發了，相關計畫成本漲20%、30%，抵銷聯邦年初多規畫的經費。」

懷俄明州卡斯柏(Casper)重建主要十字路口，以及興建一座橫跨北普拉特河(N. Platte River)橋梁的最低招標價格，今年春季落在3500萬元，比州政府工程師原估計的還多55%。成本增加以致流標，州官員宣布延期並重新評估。

懷州運輸廳總工程師吉列特(Mark Gillett)說：「若通膨按此速率持續成長，我們必須看情形推遲計畫，年復一年。」

吉列特希望聯邦基建投資與工作法案(Infrastructure Investment and Jobs Act)能挹注快速道路與橋梁興建計畫，「但未如我們所願」。

除了道路之外，聯邦基建法案包括未來幾年、數十億元的水資源、鐵路、機場、寬頻網路、電網和綠色能源計畫。

拜登總統上任唯一獲兩黨支持的基礎建設法，已在各州開始執行，但遇上高通膨，成本大幅...
拜登總統上任唯一獲兩黨支持的基礎建設法，已在各州開始執行，但遇上高通膨，成本大幅上升，各項工程進度受阻。圖為拜登總統今年4月在奧勒岡州一處基建工地上講話。(Getty Images)

通膨重創全美經濟 衝擊期中選舉 

通膨影響全美經濟，且已成為拜登政府期中選舉的最大挑戰之一。

燃料、糧食與住房價格高漲，勞動部數據顯示，消費者物價同比去年5月增加8.6%，來到1981年來新高。

部分基建的關鍵材料價格漲更多，聖路易斯聯儲數據指出，付給美國製造商的瀝青鋪設與焦油混合原料價格同比去年5月漲14%，造橋用的鋼筋材料漲價23%，水資源系統所用的球墨鑄鐵管線與裝配材料漲近25%。

價格漲價的因素很多，包括全球供應鏈壅塞，美國強勁的消費者與商務開銷、俄羅斯侵略烏克蘭等，另有部分人歸咎於聯邦能源與財經政策。

共和黨議員批 基建就是通膨元凶

聯邦眾院運輸與基建委員會成員葛瑞夫斯(Sam Graves，共和黨)抨擊基建法案即促成通膨的元凶，讓更多聯邦資金進入已因聯邦新冠肺炎疫情補助而火熱的經濟。

當初投票反對基建法案的葛瑞夫斯說：「他們借更多錢才能花更多錢，造就通膨，影響真正想要的諸多計畫。」

拜登 期中選舉 共和黨

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