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憂通膨…民眾少上餐廳、度假 開始取消美甲、理髮服務

編譯徐薏茹／綜合18日電
由於憂心通膨，民眾開始減少支出，旅行和餐館開銷首受衝擊。圖為食客在維吉尼亞州一家餐館用餐。(Getty Images)
由於憂心通膨，民眾開始減少支出，旅行和餐館開銷首受衝擊。圖為食客在維吉尼亞州一家餐館用餐。(Getty Images)

最新數據顯示，受高通膨影響，消費者開始縮減外出用餐、度假，甚至取消日常服務如美甲、理髮、家庭清潔；華盛頓郵報18日指出，美國經濟三分之二以上由消費者支出組成，雖說通膨達到歷史新高，消費者支出到4月仍表現強勁，但愈來愈多跡象顯示，這種趨勢可能結束。

過去幾周由於物價飆升，家家戶戶削減大型支出；國內各產業業者表示，物價高漲、儲蓄減少以及經濟前景不樂觀等因素，正影響家庭支出決策。

在汽車銷售下滑4%帶頭下，5月零售銷售在今年首度放緩；另據Adobe Analytics指出，5月航班訂位比前一個月下降2.3%

巴克萊銀行(Barclays Bank)針對信用卡數據的一項分析顯示，過去四到六周，高收入與低收入民眾都開始改變開支，目前支出減緩集中於減少購買服務，而非商品。

巴克萊分析師指出，整個2022年，普遍認為隨著新冠疫情消退，家庭將提高服務項目花費，確實，這種說法在今年大部分時間都是正確的，然而服務支出似乎正在大幅減緩。

根據巴克萊的分析，服務項目支出如旅遊與外食等，今年同比去年成長30%以上，但現已減緩一半。

根據供應管理協會(ISM)密切關注的指數顯示，服務業成長５月減緩至2021年2月以來的最低水平。

嘉信理財集團(Charles Schwab)高級投資研究經理戈登(Kevin Gordon)說：「餐飲業業績減少，旅遊相關支出也一樣，消費者的負擔變得太重，無論是因為通膨或其他因素，這種現象不論收入多寡，各群體都告出現。」

戈登指出，低收入戶受到通膨的打擊最重，與此同時，收入較高的家庭也開始縮減支出，尤其他們看到投資組合由股市到房市等都告損失；聯準會數據顯示，最近一季家庭財富兩年來首度減少，大致是因股市價值暴減3兆元。

房利美(Fannie Mae)首席經濟學者鄧肯(Douglas Duncan)說：「消費者正面臨壓力，我們看到零售銷售減少，信用卡使用增加；我們預計經濟不會立刻崩解，但會緩慢下滑。」

低收入 投資 信用卡

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