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學童免費供餐計畫30日到期 若不延長…衝擊2100萬人

編譯柯立偉／綜合18日電
學童全面免費午餐的聯邦計畫本月底到期，如不延長，低收入家庭將雪上加霜。圖為匹茲堡一小學學童享用學校午餐。(美聯社)
學童全面免費午餐的聯邦計畫本月底到期，如不延長，低收入家庭將雪上加霜。圖為匹茲堡一小學學童享用學校午餐。(美聯社)

自2020年3月新冠疫情爆發以來，聯邦農業部全面實施全國學童學校免費營養早餐與午餐計畫，受惠兒童約2100萬人，為不少家庭減輕開銷壓力；然而，這項福利政策將於30日到期，專家擔心若無法延長，許多低收入家庭面對突然增加的一筆開支及今年以來失控的通貨膨脹，財務上必定雪上加霜。

然而，免費早、午餐的政策目前面臨的挑戰不僅只有時限將屆，供應鏈中斷與不斷推高的食材成本也使餐點供應商難以應付；非營利組織「學校營養協會」(School Nutrition Association)發言人黛安娜‧普拉特-海夫納(Diane Pratt-Heavner)說：「學校的免費供餐計畫目前正面臨一場風暴，除了政府是否會延長這項政策外，我們也很關注供餐廠商的財務狀況。」

外界原本預計，拜登總統可能以行政命令的方式將免費供餐計畫延長一年，但由於之前提交給國會的免費餐點預算案並未保留延長的可能性，加上據政治新聞網站POLITICO報導，參院少數黨領袖、共和黨籍聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)因相關政策年度支出達110億元而反對延長，免費供餐計畫能否繼續實施還有變數；不過，麥康諾的一名助理表示，幕僚未曾向麥康諾建議反對這項政策。

農業部仍希望能延長免費供餐計畫，該部曾發表聲明表示：「農業部正在研究一切可用來協助家庭、學校減輕疫情帶來財務壓力的工具，但這些工具都需要國會的鼎力相助；如果國會拒絕提供相關援助，我們能夠幫助學校的方式就會受限。」

第一線的教師大多也希望繼續延長免費餐點，因為他們觀察到自從實施這項政策後，學童的學習效果有顯著提升；華盛頓州幼稚園老師凱莉‧克勞福德(Kellie Crawford)就說：「從免費餐點政策開始實施後，不只教師更容易完成工作，孩子們也更快樂、更健康。」

麥康諾 農業部 疫情

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