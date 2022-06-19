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巴菲特最後的慈善午餐 逾1900萬落槌創歷史新高

編譯林奇賢／綜合報導
91歲的股神巴菲特自2000年舉行慈善午餐會拍賣，如今已為慈善組織Glide募得超過5320萬元善款。(美聯社)
91歲的股神巴菲特自2000年舉行慈善午餐會拍賣，如今已為慈善組織Glide募得超過5320萬元善款。(美聯社)

「股神」巴菲特最後一屆慈善午餐拍賣競標於17日晚間截止，最終以逾1900萬元落槌，超越2019年創下的457萬元紀錄，改寫歷史新高，為此善行義舉留下一個完美的句點。

路透報導，這個慈善活動邁入第21屆，也是最後一屆，前兩年因疫情而停辦。此前最高得標價由加密貨幣企業家孫宇晨在2019年出價457萬元所創，今年起標價為2萬5000元，在拍賣網站eBay經歷為期五天的競標，最終以1900萬100元的價碼拍出，是先前紀錄的四倍多。今年得標者不願公開身分。

一名eBay發言人表示，這頓午餐是eBay史上售價最高的慈善拍賣物。

這些錢照例全數捐給舊金山非營利慈善機構Glide，進而幫助貧窮、無家可歸者、藥物濫用者，提供膳食、住所、HIV病毒及C型肝炎檢測、就業培訓及兒童照護計畫等。現年91歲的巴菲特自2000年開始舉行慈善午餐會拍賣，如今已為Glide募得超過5320萬元善款。

得標者最多可邀請七人同行，在曼哈頓的Smith & Wollensky牛排館，與巴菲特共進午餐。而當天餐桌上什麼話題都能聊，唯一例外是巴菲特接下來可能會投資的項目。

過去多年來，得標者有來自金融界的大咖，例如避險基金操盤手艾因霍恩(David Einhorn)，還包括後來成為波克夏投資經理的威許勒(Ted Weschler)，他還和巴菲特吃過兩次午餐，他的投標金額合計超過500萬元。

巴菲特 拍賣 投資

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