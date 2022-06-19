投資人恐慌狂拋 比特幣跌破1.8萬元 恐入熊市

各國央行調升基準利率之際，投資人撤出風險較高的資產，導致虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)跌幅擴大，18日跌破2萬元，最低點降至1萬7600元，創下2020年來最低。(路透)

在投資 人拋售狂潮不止下，加密貨幣比特幣 (Bitcoin)18日一度跌破每枚1萬8000元，且一直維持在2萬元以下，相較於去年11月創下的史上最高價，市值已失血74%；投資人憂心聯準會出重手打擊高通膨，讓股市及加密貨幣都跌入熊市。

華爾街日報(WSJ)18日報導，在加密貨幣狂熱人士眾目睽睽下，比特幣最低點跌到1萬7601元，整個18日下午都處在1萬8000元以下；由於看壞後市，美國最大加密貨幣交易所Coinbase Global Inc.最近宣布裁員。

市值自去年最高點失血74%

AvaTrade市場分析師亞斯蘭(Naeem Aslam)表示，鑒於市場普遍悲觀，比特幣等了好久，終於跌破2萬元；5月「穩定幣」Terra兌美元大崩盤事件餘波不會休止，市場一片愁雲慘霧。

Coinbase表示，比特幣每枚維持在2萬元水準，並無特別重大意義，但跌破2017年創下的高水位1萬9783元，茲事體大；比特幣牛市長久以來被認為加密貨幣終於進入開發、接受的新階段，而且認為它不會跌破2017年水準。

日本加密貨幣交易所Bitbank Inc.市場分析師長谷川友哉(Yuya Hasegawa)指出，比特幣走勢如此，讓很多投資人很痛苦，人們會對整體加密貨幣市場失去信心，但久經風霜的加密貨幣投資人、相信其長期走勢的人卻認為，現在是逢低承接的好時機。

加密貨幣市場蒸發2兆元

比特幣去年11月站上史上新高6萬7802元，但接下來便走下坡，帶動整個加密貨幣市場蒸發約2兆元；加密貨幣總市值也在去年11月創下近3兆元的最高點，18日只剩約8340億元，數據公司CoinMarketCap指出，這是2021年1月以來最低點。

比特幣5月大多數時候成交價在大約3萬元，6月開始大跌，由於通膨飆升，投資人憂慮美國升息，因此出脫風險資產如加密貨幣及科技股。

CoinGlass數據公司指出，散戶投資人接到追繳保證金的通知，過去24小時約13萬2000名零售交易員經結算要繳約4億6000萬元的擔保金；相形下本周稍早為10億元。

很多過去成功的加密貨幣投資機構開始感到痛楚，稱目前進入「加密貨幣寒冬」；加密貨幣貸方「Babel Finance」17日通知客戶，暫停一切產品的贖回及提領，稱流動性遇到異常壓力；最大加密貨幣放款機構之一的Celsius Network LLC不讓用戶提款已約一周，指目前市場條件遇到極端。