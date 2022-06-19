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投資人恐慌狂拋 比特幣跌破1.8萬元 恐入熊市

編譯潘勛／綜合18日電
各國央行調升基準利率之際，投資人撤出風險較高的資產，導致虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)跌幅擴大，18日跌破2萬元，最低點降至1萬7600元，創下2020年來最低。(路透)
各國央行調升基準利率之際，投資人撤出風險較高的資產，導致虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)跌幅擴大，18日跌破2萬元，最低點降至1萬7600元，創下2020年來最低。(路透)

投資人拋售狂潮不止下，加密貨幣比特幣(Bitcoin)18日一度跌破每枚1萬8000元，且一直維持在2萬元以下，相較於去年11月創下的史上最高價，市值已失血74%；投資人憂心聯準會出重手打擊高通膨，讓股市及加密貨幣都跌入熊市。

華爾街日報(WSJ)18日報導，在加密貨幣狂熱人士眾目睽睽下，比特幣最低點跌到1萬7601元，整個18日下午都處在1萬8000元以下；由於看壞後市，美國最大加密貨幣交易所Coinbase Global Inc.最近宣布裁員。

市值自去年最高點失血74%

AvaTrade市場分析師亞斯蘭(Naeem Aslam)表示，鑒於市場普遍悲觀，比特幣等了好久，終於跌破2萬元；5月「穩定幣」Terra兌美元大崩盤事件餘波不會休止，市場一片愁雲慘霧。

Coinbase表示，比特幣每枚維持在2萬元水準，並無特別重大意義，但跌破2017年創下的高水位1萬9783元，茲事體大；比特幣牛市長久以來被認為加密貨幣終於進入開發、接受的新階段，而且認為它不會跌破2017年水準。

日本加密貨幣交易所Bitbank Inc.市場分析師長谷川友哉(Yuya Hasegawa)指出，比特幣走勢如此，讓很多投資人很痛苦，人們會對整體加密貨幣市場失去信心，但久經風霜的加密貨幣投資人、相信其長期走勢的人卻認為，現在是逢低承接的好時機。

加密貨幣市場蒸發2兆元

比特幣去年11月站上史上新高6萬7802元，但接下來便走下坡，帶動整個加密貨幣市場蒸發約2兆元；加密貨幣總市值也在去年11月創下近3兆元的最高點，18日只剩約8340億元，數據公司CoinMarketCap指出，這是2021年1月以來最低點。

比特幣5月大多數時候成交價在大約3萬元，6月開始大跌，由於通膨飆升，投資人憂慮美國升息，因此出脫風險資產如加密貨幣及科技股。

CoinGlass數據公司指出，散戶投資人接到追繳保證金的通知，過去24小時約13萬2000名零售交易員經結算要繳約4億6000萬元的擔保金；相形下本周稍早為10億元。

很多過去成功的加密貨幣投資機構開始感到痛楚，稱目前進入「加密貨幣寒冬」；加密貨幣貸方「Babel Finance」17日通知客戶，暫停一切產品的贖回及提領，稱流動性遇到異常壓力；最大加密貨幣放款機構之一的Celsius Network LLC不讓用戶提款已約一周，指目前市場條件遇到極端。

圖為阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一家咖啡館貼出接受比特幣支付的標誌。(路透)
圖為阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一家咖啡館貼出接受比特幣支付的標誌。(路透)

貨幣 比特幣 投資

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