國會暴亂╱證據未分享 司法部與眾院調查委會緊張升高
極端組織「驕傲男孩」(Proud Boys)在2021年1月6日國會山莊暴動案扮演重要角色，然而檢方抱怨，沒有管道取得眾院調查委員會的相關調查紀錄，可能影響今年9月指控其中五名極端分子陰謀煽動亂的案件，此事反映司法部與調查委員會之間關係緊張升高。
司法部國家安全和刑事課的負責人及聯邦華府檢察官辦公室16日致函調查委員會，表示若不授權司法部調閱有關調查紀錄，將損及調查及審訊嫌犯的能力。
司法部與眾院調查委員會幾個月來就國會暴動案各自展開調查，而且有意避開對方，然而到最後仍然無法避免矛盾。
調查委員會：最後會與司法部合作
表面上，雙方的調查目標並不相同，調查委員會的眾議員主要針對國會暴動案的全面規模及性質展開調查，可能據調查結果提出政策建議；司法部主要職責在控告攻擊國會的人，目前已有數百人遭刑事起訴。
調查委員會主席、民主黨籍眾議員湯普森(Bennie G. Thompson)16日在聽證會後表示，委員會不會停下來，一定會做好工作，與司法部分享迄今所獲資訊，另強調查委員會最後會與司法部合作。
偵辦知名人物不積極？司法部遭質疑
司法部抱怨調查委員會不提供相關調查紀錄，但有時委員會也反過來質疑司法部，在刑事偵辦涉案知名政治人物時不夠積極。
委員會自調查國會暴動案以來與司法部關係微妙，雙方很少溝通或商討，這次是因檢方將於9月正式指控五名「驕傲男孩」成員而激化。
部分被告的代表律師表示，他們必須獲得調查委員會的證據，以確保審判公平。
他們指出，委員會舉行聽證會期間，多次提到其中一名被告比格斯(Joseph Biggs)的名字，另一名被告也在視頻中出現；數以百萬計的美國人、包括未來的陪審員觀看了聽證會，所以若沒有委員會的調查證據，對他們而言並不公平。
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