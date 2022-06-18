國會暴亂╱證據未分享 司法部與眾院調查委會緊張升高

圖為國會暴動調查委員會16日聽證會。(路透)

極端組織「驕傲男孩」(Proud Boys)在2021年1月6日國會山莊暴動案扮演重要角色，然而檢方抱怨，沒有管道取得眾院 調查委員會的相關調查紀錄，可能影響今年9月指控其中五名極端分子陰謀煽動亂的案件，此事反映司法部 與調查委員會之間關係緊張升高。

司法部國家安全和刑事課的負責人及聯邦華府檢察官辦公室16日致函調查委員會，表示若不授權司法部調閱有關調查紀錄，將損及調查及審訊嫌犯的能力。

司法部與眾院調查委員會幾個月來就國會暴動案各自展開調查，而且有意避開對方，然而到最後仍然無法避免矛盾。

調查委員會：最後會與司法部合作

表面上，雙方的調查目標並不相同，調查委員會的眾議員 主要針對國會暴動案的全面規模及性質展開調查，可能據調查結果提出政策建議；司法部主要職責在控告攻擊國會的人，目前已有數百人遭刑事起訴。

調查委員會主席、民主黨籍眾議員湯普森(Bennie G. Thompson)16日在聽證會後表示，委員會不會停下來，一定會做好工作，與司法部分享迄今所獲資訊，另強調查委員會最後會與司法部合作。

偵辦知名人物不積極？司法部遭質疑

司法部抱怨調查委員會不提供相關調查紀錄，但有時委員會也反過來質疑司法部，在刑事偵辦涉案知名政治人物時不夠積極。

委員會自調查國會暴動案以來與司法部關係微妙，雙方很少溝通或商討，這次是因檢方將於9月正式指控五名「驕傲男孩」成員而激化。

部分被告的代表律師表示，他們必須獲得調查委員會的證據，以確保審判公平。

他們指出，委員會舉行聽證會期間，多次提到其中一名被告比格斯(Joseph Biggs)的名字，另一名被告也在視頻中出現；數以百萬計的美國人、包括未來的陪審員觀看了聽證會，所以若沒有委員會的調查證據，對他們而言並不公平。