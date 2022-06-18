國會暴亂╱川普：眾院調查委員 一群騙子

前總統川普17日在田納西州納許維爾市出席活動時，抨擊國會暴亂事件眾院特別調查委員會為「一群騙子」，稱他應被賦予相等時間說明。(路透)

國會暴動事件眾院 特別調查委員會在16日的公聽會上凸顯前總統川普 對前副總統潘斯(Mike Pence)施壓，不要認證拜登 當選；潘斯針對委員會目前公布的證據表示，「我認為大多數國民了解，我們根據憲法與法治履行義務」；不過前總統川普17日在田納西州納許維爾市出席活動時，抨擊該委員會為「一群騙子」。

另方面，根據各種跡象及親近人士的觀察，川普、潘斯與拜登總統都有意角逐2024年白宮大位。

川普17日在「信念與自由聯盟」(Faith and Freedom Coalition)活動上說：「再也沒有比國會暴亂事件眾院特別調查委員會的可恥表現更險惡的精神，他們是騙子。」

委員會本月預定舉行七場公聽會，現已辦三場，說明川普及其支持者如何密謀推翻2020年大選。

委員會引述川普核心圈子的證人說詞指出，川普明知敗選且意圖翻盤違法，但仍一意孤行推動「瞞天大謊」。

川普說：「委員會拒絕播放任何人說好話的內容。」

對於當年副手潘斯不願配合，川普再次落井下石說：「麥克(潘斯)沒有勇氣行動」，指潘斯為「有著人類傳動帶的機器人」。

對於眾人指證歷歷，川普17日仍繼續宣傳空穴來風的2020年大選舞弊說，告訴支持群眾他不認為他敗選並形容去年參與國會暴亂瀰漫「難以置信的愛與愛國主義」氛圍。

川普當天也拿可能參選下屆總統開玩笑，稱他若回鍋可能考慮特赦參與「失控小抗議」的相關人等，形容「大多數人不該受此待遇」。

調查委員會如火如荼舉行公聽會之際，潘斯在俄亥俄州為共和黨州長德懷恩(Mike DeWine)及眾議員候選人造勢；華爾街日報分析，這是潘斯謹慎回歸全國政治場合並為下屆大選鋪路的基石。

潘斯對於他去年1月6日在國會的行為表示，「最終，我相信大多數國民了解，我們根據憲法及美國法律履行義務。」

潘斯自述沒興趣再討論上次大選的事，他16日說：「每個地方的人民都在受苦，通膨創40年新高，油價每加侖至少五元；我親眼目睹邊境危機，犯罪潮席捲各城，這是我決心出來支持參眾議員及州長候選人的原因。」

另外，拜登的顧問已開始研議明年春季推動連任競選活動，呼應前總統歐巴馬當年競選連任的時機。

在拜登團隊領導之下，民主黨全國委員會決定不辦參選人辯論會，而是釋出79歲拜登已準備好的訊息，但拜登的支持率持續下滑，加上年事已高、體力不佳，各項因素讓民主黨擔心拜登能否順利連任。

拜登上次初選的競選經理舒爾茲(Greg Schultz)說：「若川普參選，拜登沒理由不參選。」