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水門案50年╱尼克森下台、川普不認敗選 選民極化

編譯潘勛／綜合17日電
1973年8月3日，國會就水門案舉行聽證會。(美聯社)
1973年8月3日，國會就水門案舉行聽證會。(美聯社)

1972年發生的水門案、尼克森派人入侵民主黨水門總部事件，到17日屆滿50周年，當年揭露水門案的主力華盛頓郵報指出，它粉碎民眾對政府的信任，政治改革時作時輟，兩大政黨受到影響，新聞實踐也一樣，傷痕至今並未全然癒合，非但如此，現在還出現個川普，與尼克森一樣，為達目的不擇手段。

前總統川普曾被彈劾兩次，不過未被定罪，不但做完任期，還可能再度出馬選總統。(美聯...
前總統川普曾被彈劾兩次，不過未被定罪，不但做完任期，還可能再度出馬選總統。(美聯社)

政治不擇手段 民主弱化

華郵報導，水門案連同越戰，讓國家過往及現在切分開來，政治及公共生活景貌徹底改變，美國人由信任政府轉為不信任，而且信任感從未真正恢復。

把尼克森與川普畫直線等同，怎麼也難以辦到，但兩個前總統共同之處倒是新晰可辨，從膽大包天，到為了獲勝不擇手段的政治態度皆然，只是兩人對總統職務看法截然不同，尼克森在彈劾案進行期間便辭職下台；川普被彈劾兩次，雖未被定罪，不但做完任期，現可能還會再度參選，這一點完全見證選民日益極化，還見證民主體制力道蝕弱，以及一個改頭換貌、走上極端的共和黨。

圖為當年尼克森宣布辭職後登上飛機。(美聯社)
圖為當年尼克森宣布辭職後登上飛機。(美聯社)

國會運作改變 兩黨轉型

水門案的遺緒之一，是國會運作改變，力量大增，但也助長立法權較難以管理；另外，記者與政府官員的互動方式也不復舊觀，兩者關係敵對直到今日；國家想催生改革，由選舉資金籌募到情報蒐集等，但時靈時不靈。

兩大政黨都受水門案影響。乍看破裂的共和黨重組之後，奉行較為反政府的意識形態；民主黨則由白人工人階級選民的政黨慢慢轉型，現成為較多元的政治聯盟，吸收高學歷人士、東西兩岸菁英分子。

粉碎人民信任 漠視法紀

當然，把水門案過後發生的一切都與它鉤連並不公平；有些社會、政治變化在水門案之前便有感受；但尼克森團隊派人入侵民主黨全國委員會華府總部，接下來發生的調查，政府官員被起訴定罪，總統彈劾條款由眾院司法委員會通過，尼克森辭職下台，種種因素結合，粉碎在此之前全美的的樂觀氛圍及信任。

水門案研究員均瞧見尼克森跟川普當總統有相同脈絡，兩人自戀自傷的人格特質、執政漠視法紀、把對手妖魔化都一樣；尼克森試圖削弱憲法，確保自己1972年勝選，再把一切遮掩起來，為此他付出黯然辭職的代價；川普也削弱憲法，推翻他2020年敗選的結果，但他不遮掩自己的苦心，試著用謊話夯實基礎，還說自己大有理由。

學者指出，尼克森被逮到撒謊還懂得知恥辭職，而川普撒謊全然沒事，甚至不覺得有什麼不對，今日美國黨同伐異的環境，確實與尼克森時代大不相同；水門案開展的一切，到川普登峰造極。

川普 民主黨 彈劾

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