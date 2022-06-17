我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

國會暴亂╱調查委員會將約談 大法官妻：迫不及待

記者顏伶如／綜合報導
對於大法官湯瑪斯之妻維吉尼亞．湯瑪斯(圖)可能聯手川普律師，圖謀推翻2020總統大選結果，國會暴動調查委員會主席湯普森表示將約談她。(美聯社)
對於大法官湯瑪斯之妻維吉尼亞．湯瑪斯(圖)可能聯手川普律師，圖謀推翻2020總統大選結果，國會暴動調查委員會主席湯普森表示將約談她。(美聯社)

眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會主席、民主黨籍密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)16日表示，委員會已要求最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)接受約談。

維吉妮亞‧湯瑪斯是保守派倡議運動人士，2021年1月6日國會暴動發生前以及事發當天，都與前總統川普核心圈保持聯繫；國會暴動當天，數百名挺川群眾衝進國會大廈，當時國會原本正在舉行確認拜登勝選選舉人票結果，程序因此中斷。

調查委員會歷時三小時的聽證會結束後，湯普森對媒體表示：「我們已經發函給湯瑪斯太太，要求她過來跟調查委員會談一談。」但他未說明約談時間訂於何時。

湯普森說，調查委員會6月間陸續舉行的系列聽證會裡，維吉妮亞‧湯瑪斯的名字可能會被提及。

16日稍早，湯普森與調查委員會共和黨籍副主席、懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney雙雙表示，如今已經到了維吉妮亞‧湯瑪斯應該主動出面並向調查委員會九名成員提供證詞的時候，因為調查人員掌握她與川普律師伊士曼( John Eastman)的溝通紀錄。

維吉妮亞‧湯瑪斯16日對保守派新聞網站「每日電訊」(Daily Caller)表示：「已經等不及希望澄清某些誤會。」她在談話中透露願意配合要求前往調查委員會作證的態度。

調查委員會舉辦的第三場聽證會上，伊士曼成為關鍵人物；委員會成員列舉證據，說明伊士曼如何向當時的副總統潘斯施壓，要求潘斯否決或拖延國會為拜登當選確認選舉人票結果。

伊士曼16日則在部落格張貼一封維吉妮亞‧湯瑪斯在2020年12月4日發送的電郵，她在信中詢問伊士曼有關尋找一群「來自草根的州代表」進展如何。伊士曼在部落格發文也寫道，從來不曾與湯瑪斯夫妻討論任何法院待審中或法院可能受理的案件。

拜登 眾議員 川普

上一則

30年房貸利率跳升5.78% 迫使有意購屋者離開房市

下一則

國會暴亂╱司法部對川普陣營展開刑事調查

延伸閱讀

樂意作證國會暴亂案 大法官湯瑪斯妻：迫不及待

樂意作證國會暴亂案 大法官湯瑪斯妻：迫不及待
拜登擬推G7全球基建倡議 反制中國一帶一路

拜登擬推G7全球基建倡議 反制中國一帶一路
美中關係緊張 彭博：美方正安排拜登、習近平今夏通話

美中關係緊張 彭博：美方正安排拜登、習近平今夏通話
拜登：經濟衰退不是無法避免 美國在全球競爭仍占上風

拜登：經濟衰退不是無法避免 美國在全球競爭仍占上風

熱門新聞

因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

2022-06-11 12:07
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法