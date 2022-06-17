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國會暴亂╱司法部對川普陣營展開刑事調查

編譯陳韻涵／綜合16日電
16日的國會聽證會顯示，前總統川普去年1月6日以推文責備潘斯不推翻大選結果時，已知暴徒衝進國會。圖為暴徒衝擊國會大廈時的混亂場面。(路透)
16日的國會聽證會顯示，前總統川普去年1月6日以推文責備潘斯不推翻大選結果時，已知暴徒衝進國會。圖為暴徒衝擊國會大廈時的混亂場面。(路透)

紐約時報16日報導，司法部對於前總統川普陣營另外推派選舉人的計畫展開刑事調查，聚焦川普前律師團隊；另據國會暴亂事件眾院特別調查委員會第三場公聽會上公布的證詞顯示，川普已被告知片面推翻選舉結果違法，仍執意施壓副總統潘斯。

紐時指出，聯邦大陪審團今年稍早對川普陣營另外推派選舉人的相關人士發送傳票，包括川普前律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、珍娜‧埃利斯(Jenna Ellis)，以及伊士曼(John Eastman)。

2020年11月，當時的民主黨總統候選人拜登贏得普選後，聲稱來自川普選舉人的文書寄到拜登勝選的七個州，分別是亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、新墨西哥州、內華達州、賓州和威斯康辛州，但這些名單從未在拜登勝選的選舉人團結果中被認可。

國會暴亂事件眾院特別調查委員會16日舉行本月第三場公聽會，會中證據顯示川普在伊士曼的協助下，持續推動施壓計畫，終致川普支持者去年1月6日闖進國會威脅潘斯、參眾議員及國會工作人員的安危。

公聽會播放的預錄影片證詞顯示，潘斯的白宮律師傑考布(Greg Jacob)宣稱，伊士曼曾在國會暴亂兩天前，當面告訴川普，坦承他計畫讓潘斯指示選舉人團否認選舉結果的行為實屬違法。

這項計畫還原了潘斯在國會暴亂當天的情況，始於川普打電話來用嚴厲措辭斥責他為「懦夫」(wimp)，稱他沒骨氣(manhood)阻撓選舉人計票；更慘的是，川普得知支持者攻進潘斯所在的國會山莊後，落井下石的推文譴責他的副手，甚至要群眾高呼「吊死潘斯」。

國會暴亂事件眾院特別調查委員會主席、密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson，民主黨)說：「我們對潘斯(去年)1月6日的勇氣致敬，我國民主當時命懸一線。」

委員會根據保守派法律學者、傑考布、白宮西廂幕僚和潘斯本人的證詞，推翻了川普與伊士曼論述的合法性，稱推翻選舉結果既不合法也無前例可循，但這兩人即便深諳違法仍持續推動侵害美國民主的計畫。

川普 拜登 眾院

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