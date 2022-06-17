 國會暴亂╱川普怒斥潘斯懦夫 伊凡卡作證：大吃一驚

前總統川普長女伊凡卡16日在國會以視頻作證時，證實去年1月6日川普在華府集會上對支持者發表講話前，曾在電話中「火爆斥責」副總統潘斯。(歐新社)

前總統川普 去年1月6日在華府 集會上對支持者發表講話前，曾在電話中「火爆斥責」副總統潘斯(Mike Pence)，成為16日國會暴亂事件眾院特別調查委員會公開聽證會的焦點，包括川普長女伊凡卡 在內的多位目擊證人，都對川普在電話中對潘斯說話的用語和態度，深感驚訝。

根據聽證會播放的爭議電話相關證詞，川普與潘斯的通話重點是：潘斯拒絕接受川普的計畫，川普要求潘斯在國會稍晚開會時，將選舉人團結果退回各州，但遭潘斯拒絕，潘斯的理由是，法律共識壓倒性地顯示副總統並沒有這麼做的法律授權。多位目擊者指稱，川普非常憤怒。

前總統川普長女伊凡卡在國會以視頻作證。(美聯社)

當時人在橢圓形辦公室的前白宮律師赫什曼(Eric Herschmann)作證說：這通電話「開始時語氣比較平靜，後來變得很激烈。」

川普長女伊凡卡·川普(Ivanka Trump)作證時也同意這個看法；她說，當她無意中聽到父親對潘斯說話的語氣時，吃了一驚；「那語氣和我以前聽到他對副總統的語氣不同，」她告訴委員會。

赫什曼則指出，川普和潘斯通電話時，伊凡卡也在橢圓形辦公室，「我認為她對他們兩人竟然這樣互動，感到很不舒服。」

川普的前助理盧納 (Nicolas Luna) 也就這通電話作證指出，「我記得自己聽到『懦夫』(Wimp)這個用詞。我不記得他是說『你是個懦夫』還是『你會是個懦夫』。但『懦夫』是我記得的用詞。」

在場人士作證表示，川普在電話中告訴潘斯，他選擇潘斯當副總統，是錯誤的決定。

潘斯的前律師格雷傑考布(Greg Jacob)被要求描述潘斯在這場電話會議後的舉止；他作證說：「他回到房間時，看起來剛毅不屈、神情嚴峻。」

兩人通完電話後，川普在華府集會上向支持者談到了潘斯，但他沒有透露他其實已經知道潘斯決定不會退回各州選舉人團結果；川普也沒有轉述他的政府成員一再告訴他副總統無權這麼做。川普在集會上說：「我希望潘斯會做正確的事，我希望如此；如果潘斯做正確的事，我們就能贏得大選。」