國會暴亂案 揭川普推文煽動 暴徒高喊處決潘斯

前副總統潘斯(白髮者)去年1月6日在暴徒衝進國會的最後一刻才撤離，躲藏處距離暴動者才40呎。(美聯社)

眾院 調查國會暴動特別委員會16日舉行第三場聽證會，重點放在前總統川普 獲告知他打算推翻2020年選舉結果為非法，但仍向時任副總統的潘斯施壓，潘斯拒絕配合，川普煽動暴徒對付潘斯；暴徒衝進國會，潘斯最後一刻才撤離，躲藏處距離暴動者才40呎。

紐約時報報導，第三場聽證會上，調查委員會描述迄今調查所得，發現川普與他的律師伊士曼(John Eastman)明知計畫非法，還向潘斯施壓，要他推翻選舉結果；暴動發生後，川普的白宮 首席律師告知伊士曼，說他策畫陰謀，恐遭刑事起訴，伊士曼因此向川普要求特赦。

潘斯躲藏處僅離暴徒40呎

前副總統潘斯(右二)去年1月6日在暴徒衝進國會的最後一刻才撤離，躲藏處距離暴動者才40呎。圖為他在躲藏處一邊從手機上看前總統川普推文，一邊打電話。(美聯社)

委員會另提出讓人背脊發涼的細節，指川普明知暴動者已侵入國會，潘斯人在裡頭，還貼出推文，譴責潘斯拒絕推翻選舉結果，暴徒高呼找到潘斯就吊死他，讓潘斯不得不逃命，躲藏處離暴徒只有40呎。

委員會指出，「驕傲男孩」(Proud Boys)等暴徒若找到潘斯，真會殺害他。

委員會用潘斯核心圈的證詞，重建2021年1月6日令人難受的事件，包括川普打電話給潘斯，兩人大吵，川普用粗話責問潘斯；還有潘斯被簇擁著離開參院議事廳，躲到安全地點，但他拒絕撤離國會山莊。潘斯的白宮首席律師傑考布(Greg Jacob)表示，「副總統不願全世界瞧見美國副總統逃離國會山莊的畫面。」

驚險時刻 聽證會影片曝光

聽證會上播出前所未見的影片，顯示潘斯及其團隊躲起來，一位暴徒揚言，「該把他(指潘斯)跟其他人一起燒掉」；另一戴有「讓美國再次偉大」帽子的暴徒在國會山莊自拍時說，「潘斯背叛我們。」傑考布表示，他們可聽到暴徒的喧嘩聲。

16日的國會聽證會顯示，前總統川普去年1月6日以推文責備潘斯不推翻大選結果時，已知暴徒衝進國會。圖為當時暴亂者與國會警察對峙。(美聯社)

傑考布另作證說，潘斯先聽聞川普的計畫，第一反應便是稱川普的盤算「絕對沒道理」，另形容以伊士曼的舉止，他真該被送去「神經病院」。

退休的保守派前聯邦法官拉特格(J. Michael Luttig)作證表示，自己向潘斯提忠告，要抵抗川普推翻選舉結果的行動，假如潘斯依從，那就「不啻革命」、「建國以來首次憲法危機」。

委員會另提證據，指就算伊士曼都承認，自己的計畫違反「選舉人團計畫法」，上到最高法院也會以9-0票敗北，白宮律師赫許曼(Eric Herschmann)對伊士曼說，他的計畫會掀起街頭暴動，但伊士曼回應說，「我國歷史上為保衛民主或共和國，動過暴力。」