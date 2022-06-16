美加強對中情蒐 勿混淆「中共」與中國人

在美國情報單位加強對抗中國的同時，高層官員坦言，他們可能蒐集更多華裔 民眾的通話與電郵紀錄，令人憂心情報工作將影響華裔民眾人身自由；為此，國家情報總監辦公室(ODNI)的最新報告提出數項建議，包括擴大訓練來防止無意識的偏見，同時重申聯邦法令禁止純粹因為族裔就鎖定某人。

美聯社報導，情報單位亟欲更深入了解中國在核武、地緣政治、新冠疫情起源等議題上的決策過程，且由於「對付中國」已是兩黨共識，加強對中國的情蒐工作獲得國會議員普遍支持，現已成立特別部門專門關注北京，但正因如此，民權團體憂心情蒐單位會不自覺地加強監控華裔人士，損害華裔公民受憲法保障的各種自由。

舉例而言，聯繫中國境內的親友，通聯內容被蒐集的機會可能提高，但情報單位無法量化蒐集頻率。

事實上，美國政府以國安之名行種族歧視 之實的歷史悠久，例如二戰期間曾強迫日裔入住拘留營、非裔民運領袖在1960年代民權運動時期被監視，清真寺在911攻擊事件後也遭到監控等；而歧視華裔族群的歷史最早可追溯至1882年的「排華法案」(Chinese Exclusion Act)，這也是第一部明確禁止特定族裔移民美國的法律。

非營利組織「反歧視亞裔 聯邦員工」(Asian American Federal Employees for Non-Discrimination)共同創辦人，同時是印尼裔與華裔的王愛玲(Aryani Ong)指出，亞裔有時「不被充分相信忠於美國」。

王愛玲說：「我們常聽到有人回應說，我們不能削弱國安，彷彿保護亞裔的憲法權利，與國防安全互相對立；不過，ODNI於5月31日公布的報告有利於促進公民權利與國防安全的對話。」

同時，中央情報局(CIA)去年底公布新的用語指示，要求官員不要混淆中共與中國人；CIA局長伯恩斯(Bill Burns)最近在喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)演講時說：「我們憂心的是中國構成的威脅，而非中國人民，遑論華裔或亞裔美國人，明白這點很重要。」