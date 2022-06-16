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「妳是錯誤少數族裔」晉升主播遭拒 亞裔播報員提告

記者胡玉立／綜合報導
亞裔新聞播報員梅根·迪拉德。(取材自臉書)
亞裔新聞播報員梅根·迪拉德。(取材自臉書)

堪薩斯市當地Fox 4電視台前亞裔新聞主播梅根·墨菲 (Megan Murphy) 控告前東家福斯新聞(Fox News)附屬機構WDAF-TV，指控該台在2020年1月主播職位出缺時，因她是亞裔而拒絕讓她升上主播職位。

墨菲在電視台播報時使用姓名是梅根·迪拉德(Megan Dillard)。她的律師上周向密蘇里州西區聯邦法院提出訟案指稱，2020年1月當墨菲表達對主播職位感興趣時，當時的新聞總監麥克納馬拉(Sean McNamara)笑稱：「你知道你是『錯誤的少數』。」

訟案指控「Fox 4在決定播報職位招聘和晉升時，有明確考量種族的模式和做法」，福斯新聞附屬機構WDAF-TV參與了此事。麥克納馬拉並未被直接列為被告。

WDAF-TV母公司Nexstar在全美擁有近200個電視台，是美國最大電視台所有者；該公司律師否認在這起訟案中有任何歧視。

訟案指稱，墨菲在WDAF-TV擔任周末主播和記者近七年，她後來因為此事決定2020年10月約滿到期不再續約。墨菲曾在三年內多次替補晚間主播瑞克斯(Dhomonique Ricks)工作；當瑞克斯2020年1月離職、晚間主播出缺時，墨菲向麥克納馬拉表示她有興趣接班。

墨菲律師在法庭文件中還指出，其他員工告訴墨菲，麥克納馬拉曾抱怨有太多亞裔女性申請該職位；但Nexstar律師予以否認。墨菲的律師表示，晚間主播出缺時，墨菲是該台「唯一的亞裔直播人員」。墨菲案定8月25日舉行排程會議。 

亞美記者協會(Asian American Journalists Association)5月的初步調查發現，美國大多數當地最大電視台並未按比例反應社區內的亞太裔(AAPI)人口。全國前20個市場中，有四分之一的電視台沒有亞太裔播報代表；只有克利夫蘭、丹佛、邁阿密和鳳凰城這四個城市有「與當地亞太裔人口相當的播報員」，至於費城、底特律和奧蘭多的亞太裔播報代表情況排名最低。

亞裔 梅根 費城

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