陳果仁事件40周年 仇亞沒消停 與1980年代「驚人相似」

發起「美國公民正義會」的James Shimoura(左一)、黃星華(左二)與謝漢蘭(右三)出席了陳果仁40周年紀念活動，並參與揭幕「陳果仁紀念畫像」(圖中)。(主辦單位提供)

1982年6月19日，在底特律一家車廠擔任工程師的陳果仁(Vincent Chin)，被兩名白人男子用球棒活活將他打死，隔年因替陳果仁維權而創立「美國公民 正義會」(American Citizens for Justice)的黃星華，15日在紀念陳果仁案40周年的活動中說，陳案兇手未受到應有懲罰，開啟了亞裔 民權運動，而此事件經過40年，美國因為新冠疫情衍生的仇亞言行，與1980年代的反亞裔仇恨「驚人相似」。

紀念畫像 底城華埠 揭幕

美國公民正義會籌辦的「陳果仁40周年紀念」(Vincent Chin 40th Remembrance & Rededication)15日在底城舉行開幕式，與會者在底城華埠參與「陳果仁紀念畫像」揭幕，為期四天(16日到19日)的活動將舉辦多場討論、紀錄片播放。

黃星華為1983年創立「美國公民正義會」的發起人之一。(主辦單位提供)

黃星華在開幕式中表示，1983年為了要替陳果仁爭取司法正義，成立了美國公民正義會，該組織開啟了華人爭取民權的大門，40年來正義會一直持續推動司法正義與打破族裔偏見，然而近兩年因為新冠病毒肺炎導致美國反亞裔仇恨和暴力事件不斷，整個社會的氛圍，與1980年代的反亞裔仇恨有著驚人的相似之處，這也說明亞裔維權必須強化，大家必須更加團結。

40年前涉嫌在底城酒吧打死陳果仁的兩名兇嫌，為克萊斯勒公司一名車間主管艾班斯(Ronald Ebens)及其繼子尼茲(Michael Nitz)，兩人誤以為陳果仁為日裔，而向他辱罵「害我們沒有工作」，雙方爭執下，白人父子竟用球棒將當年27歲的陳果仁打死，兩兇手雖被捕起訴，法院卻僅判處輕罪，且很快被釋放。此案引起亞裔社區極大的不滿和抗議。進而引發美國全面亞裔民權運動。

安東尼．李介紹「陳果仁紀念畫像」。(直播截屏)

該正義會的其他兩位發起人─華裔作家謝漢蘭、擔任陳果仁母親律師的James Shimoura，也都出席了15日的活動，並重申大家有責任為自己為其他人站出來、說出來。

紀念書籍 事件指南出版

謝漢蘭同時宣布，在史密森尼亞太裔美國人中心協助下，「陳果仁事件指南：美國亞裔行動」(The Vincent Chin Legacy Guide：Asian Americans Building the Movement)一書出版問世，這本厚達64頁的書刊，將作為底城公校師生了解該事件歷史背景的重要參考，該書也描述了陳果仁之死如何點燃了亞裔民權運動，除了實體書本外，陳果仁官網也將同步上線，且近期內會推出中文等多種語言版本。

謝漢蘭(左)與底城學區雙語教學主任Suchiraphon McKeithen-Polish(右)公布「陳果仁事件指南」書刊發行。(主辦單位提供)

繪製華埠「陳果仁紀念畫像」的華裔藝術家安東尼.李(Anthony L. Lee)介紹其作品說，除了陳的頭像外，他在圖中加入了祭拜香、祭品，代表華人家庭對祖先慎終追遠的傳統，此外，陳頭像後的美國星條旗，則是向曾參加二次大戰的陳果仁父親致意，英文字樣「在力量中安息」(Rest in Power)則是表達陳果仁事件的歷史影響力。

陳果仁40周年紀念活動的詳情，可查詢官網：www.vincentchin.org。

底城議會主席辦公室社區專員辛普森(Raymond Simpson，左二)致贈獎牌肯定紀念活動組織者，左一為謝漢蘭、左三黃星華、右二James Shimoura，右一為紀念會籌備主任Rebeka Islam。(主辦單位提供)

來源：Detroit Public TV