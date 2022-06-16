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美國老兵苦尋日裔戀人70年 華裔女孩伸援 91歲密西根重逢

美國老兵苦尋日裔戀人70年 華裔女孩助重逢

記者胡玉立／綜合報導
91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)
91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)

現年91歲的韓戰老兵曼恩(Duane Mann)從不曾忘記22歲那年駐紮日本橫須賀港時，深深相戀過的日本女孩山口佩姬(Peggy Yamaguchi)。70年來始終掛心不下的曼恩，5月上臉書求助「尋人」，獲得一名華裔女孩及地方電視台協助，6月1日如願與同樣91歲的昔日戀人在密西根州重逢、相擁； 一場橫跨70年時空的戰時愛情故事，有了圓滿的驚喜結局。

我想娶她…母阻攔失去聯繫

曼恩1953年與山口相戀一年，但海軍比預期更早將士兵送回美國，那場初戀戛然而止；曼恩回憶道，當時山口正懷著他們的孩子，兩人決定由曼恩先回家鄉愛阿華州領出曼恩父親替他代存的錢，他再返日把山口帶回美國；曼恩說：「我想娶她。」

91歲韓戰老兵曼恩1日長途跋涉，從愛阿華州開車14小時到密西根州，與失聯70年的...
91歲韓戰老兵曼恩1日長途跋涉，從愛阿華州開車14小時到密西根州，與失聯70年的日本女友山口佩姬見面。(取自Duane Mann臉書)

只是曼恩回美後，發現父親花光了他所有積蓄，他努力尋找解決方案，並開始工作賺錢，但一個月後，再也沒有收到山口的信。後來才知道，母親反對他與日本女孩交往，攔下並燒毀山口的來信；曼恩說，後來他姐姐偷偷把山口寄來的最後一封信交給他，「山口在信中說，她失去了孩子，嫁給一名來自威斯康辛州的美國空軍。」

強烈的罪惡感在曼恩心中縈繞70年，「我擔心她以為是我拋棄了她。」曼恩後來成功開了農產品公司，結兩次婚，生了六個孩子。但他從未忘記過山口，直到今天，隨身皮夾仍藏著兩張她的照片。

為了找到山口，曼恩5月1日在臉書發出尋人請求，分享他與山口的故事並貼出他為山口拍的一張照片。認識或不認識的人紛紛提出建言，當地新聞頻道KETV7也報導此事。在溫哥華為歷史頻道(History Channel)工作的23歲華裔泰瑞莎．黃(Theresa Wong)也決心加入尋人行列；她說：「我無法忘懷這件事，曼恩已苦苦找了70年，很難想像這對一個人的影響有多大。」

泰瑞莎在newspapers.com輸入山口佩吉的英文名，找到一篇與她情況相符的文章、KETV7電視台據報在密西根州找到已冠夫姓塞登奎斯特(Sedenquist)的山口姓名地址，聯繫上她66歲的兒子里奇·塞登奎斯特(Rich Sedenquist)。

22歲駐紮日本的曼恩，與19歲的山口佩姬。(取自臉書)
22歲駐紮日本的曼恩，與19歲的山口佩姬。(取自臉書)

我不怪他…大兒子以他命名

當塞登奎斯特向91歲的母親山口展示曼恩舊照時，山口說：「我記得他。」與曼恩的擔憂相反，山口對他沒有任何怨恨。山口生了三個兒子，至今仍與她1955年結婚的丈夫住在一起。

曼恩知道昔日戀人還健在，堅持要親自見山口一面。6月1日曼恩與長子一起踏上旅程，父子倆從愛阿華州開車14小時到密西根州。當兩人相見那一刻，一切擔憂消逝，山口站起來給了曼恩一個大大的擁抱和很多親吻。

兩人沉浸在回憶中的幾個小時，曼恩得知，山口大兒子邁克的中間名杜安(Duane)就是以他的名字命名。談到70年後，終於有機會向初戀情人訴說自己的心意，曼恩說：「我現在覺得很平靜。」

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