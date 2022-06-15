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國會暴亂第3場聽證延下周 川普12頁聲明斥調查委員會

編譯陳韻涵郭宣含／綜合14日電
眾院調查1月6日國會暴動的特別委員會在13日的第二場聽證中，以包括錄影在內的蒐證，說明川普的大選舞弊說，全部是謊言。(美聯社)
眾院調查1月6日國會暴動的特別委員會在13日的第二場聽證中，以包括錄影在內的蒐證，說明川普的大選舞弊說，全部是謊言。(美聯社)

眾院調查1月6日國會暴動的特別委員會14日宣布，因技術問題將延後15日第三場聽證會，據悉川普政府多名司法部官員原擬說明，司法部如何遭施壓散布大選遭操縱的不實說法；前總統川普13日發布12頁的反駁聲明，斥責國會暴亂事件眾院特別調查委員會聽證會的證人說詞與證據，譴責民主黨試圖模糊多項國家民主議題的焦點。

眾院調查委員會尚未為第三場聽證會安排新日期，國家廣播公司(NBC)報導，司法部代理部長羅森(Jeffrey Rosen)的律師表示，羅森、當時的代理副部長唐納休(Richard Donoghue)和當時的助理部長英格爾(Steve Engel)原擬到現場作證，說明川普如何試圖指導司法部挑戰2020年選舉結果，以及司法部領導官員如何反擊。

下一場聽證會預計16日下午1時展開，內容將放在川普如何施壓前副總統潘斯(Mike Pence)以拒絕承認選舉結果，目前不清楚上述證人是否改在16日或擇日出席；委員會14日也宣布，21日和23日下午1時將各有一場聽證會。

眾院調查委員、民主黨聯邦眾議員洛福格林(Zoe Lofgren，加州)表示，重新安排第三場聽證會是因為出現「技術問題」，但「不是大事」。

眾院調查委員、民主黨聯邦眾議員艾格勒(Pete Aguilar，加州)表示，聽證會安排向來靈活，調動行程可讓大眾有時間和空間消化聽證會資訊。

眾院調查1月6日國會暴動的特別委員會至今兩場聽證，主要媒體在國會現場做實播轉播。...
眾院調查1月6日國會暴動的特別委員會至今兩場聽證，主要媒體在國會現場做實播轉播。(美聯社)

批民主黨拿不出辦法 試圖模糊多項國內議題焦點

川普13日透過「拯救美國」政治行動委員會(Save America PAC)發表12頁聲明，譴責眾院調查委員會的證詞與證據。

川普表示，「2021年1月6日國會暴亂事件發生後17個月，民主黨無法提供解決辦法，他們亟欲改變失敗國家論述，卻未提及激進左派幾個月前造成的浩劫與死亡；別搞錯了，他們掌控政府，他們促成這場危機，他們希望這些聽證會多少可以改變他們頹圮的前景。」

在這份長達12頁的文件中，川普重複一些未經證實的說法，聲稱2020年的選舉是從他那裡竊走的，並被操縱以有利於民主黨。

國會山莊報(The Hill)指出，這12頁文件凸顯川普仍糾結於2020年大選舞弊的不實說法，以及委員會的調查內容可能成為2024年競選活動的核心。

川普 眾院 民主黨

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