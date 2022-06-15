國會暴亂前3天 司法部官員向川普獻策「談條件」

眾院調查1月6日國會暴動的特別委員會，要證明前總統川普無法接受大選失敗事實，有計劃推翻大選結果。(美聯社)

2021年1月6日國會暴亂發生前三天，白宮 出現一段險些改變美國歷史的插曲；法院紀錄顯示，川普 支持者的司法部 中階官員律師克拉克(Jeffrey Clark)帶著聲稱足以推翻2020年大選結果的資料，到橢圓形辦公室當面呈報給前總統川普，要求川普任命他擔任司法部長，便可立即讓選舉結果翻盤；結果司法部代理部長得知此事，氣極敗壞趕到白宮，力勸川普不可採信。

克拉克：讓我當部長 可以推翻大選

55歲的克拉克是環保律師出身，2018年至2021年間擔任主管環境及天然資源的司法部助理部長，2020年9月也兼任司法部民事司(Civil Division)代理司長。

華盛頓郵報14日報導，克拉克在一封信函中寫下如何推翻民主黨候選人拜登勝選的計畫，打算把信件寄給拜登贏得勝利的關鍵州地方政府首長。信中寫道，司法部認為州內選票出現重大疑慮，州政府應該另行推派一組全新的選舉人，在國會確認選舉人票時支持川普。

圖為幾乎釀成大禍的挺川普司法部助理副部長克拉克，2020年9月在司法部主持記者會。(Getty Images)

代理部長趕赴白宮促川普不可接受 否則辭職

但克拉克推翻選舉結果的計畫與信件內容，全都遭司法部上級長官駁回，但克拉克卻自行面見川普；華盛頓郵報報導，代理司法部長羅森(Jeffrey Rosen)得知消息後，連忙找副部長唐納休(Richard Donoghue)連袂趕往白宮，當時唐納休正在華府國家廣場(National Mall)散步，穿著陸軍T恤，牛仔褲則沾了泥巴，但沒時間換衣服。

克拉克當著羅森、唐納休的面，在白宮橢圓形辦公室裡對川普說，如果能獲得任命出任司法部長，他可把已經擬妥的信寄給關鍵州地方首長。

根據日前建檔的法院紀錄，唐納休在對國會暴亂調查會的宣誓作證時說，克拉克當面對川普說：「歷史正在召喚。這是我們的機會，我們可以辦得到。」唐納休在證詞中說，當時力勸川普絕不能讓克拉克掌理司法部，理由是克拉克「能力不足」，如果克拉克出任司法部長，司法部將掀起大規模辭職抗議潮。

圖為當時的司法部代理部長羅森(前)，帶著另一官員趕到白宮，力勸川普總統不要接受克拉克(後)的計劃。(美聯社)

唐納休詢問川普：「如果您的司法部因為您的行動，48小時之內出現數百人辭職，結果將會如何？」他追問川普：「外界將如何看待您的領導統御？」

華盛頓郵報報導，克拉克企圖推翻大選結果的動作，一直是參院司法委員會調查重點，也遭到司法部督察長調查，未來在眾院國會暴亂調查委員會聽證會上將受到更多檢視。

克拉克律師麥克杜格(Harry MacDougald)拒絕對華盛頓郵報發表評論。