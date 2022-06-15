國會暴亂聽證後 內華達、南卡初選 測試川普影響力

華爾街日報(WSJ)報導，南卡羅來納、緬因、內華達、北達科他州14日舉行初選，其中有多個選區的競爭將考驗前總統川普 的背書效力；同日舉行的德州特別選舉結果也透露，西語裔選民是否仍傾向支持共和黨 。

南卡州

南卡州國會第七選區初選是川普背書效力的首場考驗。聯邦眾議員 萊斯(Tom Rice)陷入連任苦戰，面臨九名對手挑戰，包括獲川普支持的州眾議員傅萊(Russell Fry)。該選區共和黨初選勝出者可望在期中選舉勝選。

萊斯因川普煽動國會暴動而支持彈劾川普，萊斯表示不後悔，並呼籲選民依其過去保守派紀錄投票。根據紐約時報近半開票結果，目前傅萊領先逾20%。

根據紐時31%開票結果，國會第一選區則由聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)小幅領先，她未對彈劾川普投下同意票，但譴責川普在國會暴亂的行動。

內華達州

內州兩黨選戰熱區，14日舉行兩院多區和州長共和黨初選。根據民調結果，雙雙獲獲川普支持的內州前檢察長賴克紹(Adam Laxalt)和克拉克郡(Clark County)警長隆巴度(Joe Lombardo)，分別在參院和州長初選領先。拉斯維加斯14日有眾院三區共和黨初選。

緬因州

共和黨希望11月選舉能扭轉緬因州國會第二選區，聯邦前眾議員波利金(Bruce Poliquin)盼再次挑戰民主黨聯邦眾議員戈登(Jared Golden)，目前在該區共和黨初選中，根據近20%的開票結果，波利金領先約20%。

德州

德州國會第34選區14日舉行特別選舉，以填補今年春季辭職的民主黨聯邦眾議員威拉(Filemon Vela)席次；該選區有大量西語裔選民，現成為共和黨前幾大目標。若該區無候選人得票逾50%，8月將舉行複選。

根據紐時50%開票結果，共和黨提名人、呼吸照護人員弗羅瑞斯(Mayra Flores)得票率48%，稍微領先卡梅倫郡(Cameron County)民主黨郡長桑契斯(Dan Sanchez)45%的得票率。