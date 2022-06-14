國會暴亂聽證15日第3場 將究責川普「施壓」

委員會共和黨籍副主席、聯邦眾議員麗茲‧錢尼表示，15日登場的第三場聽證會，重點將是川普在國會暴亂前幾天向司法部施壓。(美聯社)

繼13日的第二場聽證會之後，眾院調查國會暴亂事件特別委員會還將安排後續聽證會，將對前總統川普 在這場混亂事件中的扮演角色究責，並說明國會暴亂到底為員警、國會議員及2021年1月6日在現場的其他民眾，造成哪些傷害。

調查委員會成員將針對某些叛亂行為提供鉅細靡遺的描述。未來幾場聽證會的看點包括：

川普向司法部 施壓

委員會共和黨 籍副主席、聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)表示，15日登場的第三場聽證會，重點將是川普在國會暴亂前幾天向司法部施壓，要求幫忙散布選舉遭竊說詞，但被司法部高層官員打回票，司法部官員對川普說，所謂勝選結果遭竊一說，根本不是事實。

川普向副總統潘斯施壓

錢尼表示，第四場聽證會將以川普對潘斯施壓為重點。川普企圖要求潘斯在2021年1月6日阻撓國會確認選舉人票，但根據法律規定，潘斯當天只有主持程序的儀式角色，並無阻止確認選舉人票的權限。

川普要求各州選務機關「把選票找出來」

錢尼表示，第五場聽證會將以川普向各州選務機關及州議員施壓為重點，企圖更改各州投票結果。川普曾打電話給喬治亞州政府官員，要求把1萬1780張選票「找出來」。

聚焦川普

錢尼表示，最後兩場聽證會都將探討川普如何號召支持群眾到華府舉行示威遊行，釀成暴力事件之後，川普則未在第一時間阻止狀況惡化。最後一場聽證會裡，調查委員會將透過前任白宮助理的證詞，拼湊國會暴亂發生後，川普如何反應的時間軸。

另一方面，以保守立場著稱的福斯新聞(Fox News)原本表示不會播出聽證會，態度卻在13日出現逆轉，於日間時段播出最新作證片段。

聽證會的片段在在顯示，川普團隊的資深成員作證指出，他們反對選舉被竊的說法、稱其是沒有根據的事實，與福斯觀眾一貫的立場相左。

紐約時報報導顯示，雖然聽證會的播出多半對共和黨不利，福斯新聞此舉看似有些不尋常，但該公司政策一向為收視導向，決不放過收視率最高的畫面。