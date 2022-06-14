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國會暴亂聽證／醉醺醺建議川普宣布勝選？朱利安尼否認

記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導

眾院調查國會暴動事件特別委員會13日舉行第二場聽證會，原訂出席作證的前任川普競選團隊總幹事史特平(Bill Stepien)，13日早晨傳出因為「家有急事」不克參加，將改由律師代為宣讀聲明稿；另外，川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)針對被聽證會證人指名醉酒後，13日否認曾在喝醉的情況下，建議川普提前宣布勝選。

調查委員會指出，史特平向委員會先前告知，由於家有急事無法出席作證，將由律師在聽證會上代為宣讀聲明稿。委員會主席湯普森則13日表示，史特平告知史特平妻子臨盆，無法出席聽證。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普核心幕僚企圖推翻2020年大選結果的行動中，史特平一直是關鍵人物，對出席聽證會作證意願頗低，但又不敢違抗國會傳票，改以先前的作證錄影帶代替。

在第二場聽證會上，調查委員會排訂包括史特平在內共計五名證人作證，五名證人都與川普或川普競選團隊有密切關係。 

根據13日委員會公布的證詞，朱利安尼在選舉之夜和11月4日上午和川普在一起時，都呈現酒醉的狀態，川普前競選團隊發言人米勒及史特平兩人都作證指出，朱利安尼是第一個向川普提出餿主意，建議馬上宣布勝選。但這一說法被朱利安尼本人否認。

川普前競選團隊發言人米勒聲稱，朱利安尼在建議川普勝選前喝了很多酒，他的證詞說道：「前市長顯然是有喝酒的，但當他和川普交談時，我並不清楚他醉到什麼程度。」

米勒也指出，儘管其他競選團隊的幕僚都認為，當時還有許多投開票所尚未完成開票，選舉未成定局，但朱利安尼仍建議川普宣布勝選。

朱利安尼13日在白宮前顧問班農的播客節目中反擊，他說民主黨所說完全「毫無根據」，他沒有多做說明。他說民主黨過去五年一直在破壞川普，花了上百萬都沒有結果。 

朱利安尼的律師卡斯特洛(Robert Costello)也向媒體否認朱利安尼喝醉：「朱利安尼否認這些指控，委員會應該去問其他當晚在場的人，他們會證明朱利安尼的清白。」

川普 開票 民主黨

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