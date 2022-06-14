國會暴亂聽證／「競選募款詐欺」川普團隊新劣行曝光

眾院國會暴動調查委員會主席湯普森(右)與成員羅芙根13日聽證結束後對媒體表示，川普有無觸犯金融詐欺罪，要從嚴認定。(美聯社)

國會暴亂事件眾院特別調查委員會13日第二場聽證會要點在於，更多證據顯示眾人皆知川普 敗選，川普多次被告知親信朱利安尼(Rudy Giuliani)推動的選舉舞弊說法不實，而司法部長巴維理(Bill Barr)成為揭穿舞弊的最高層級官員；此外，聽證會證據更讓藉大選舞弊之說，涉嫌進行募款的金融詐欺 指控，首次浮上檯面，讓川普團隊的募款詐欺曝光。

聽證會上影片顯示，川普在選後募得2億5000萬元，他不斷告訴金主與在對外宣導片上，都一再宣稱這筆錢要用作「官方選舉保衛資金」(Official Election Defense Fund)，但川普的兩位幕僚表示，這項專案根本就不存在，款項流向川普的「拯救美國」政治行動委員會及包括白宮幕僚長梅杜斯的政治基金等人，僅極少數用來挑戰選舉結果。分析人士指此事可能涉及詐欺不法，因為川普團隊明知大選舞弊之說根本不實，但卻用不實事情進行公開募款，涉嫌詐騙。

委員會此次調查重點在釐清川普及其顧問深諳大選舞弊是謬論，並尋找導致暴亂的蛛絲馬跡。

多項證據顯示川普周遭人士早已明白川普敗選，前白宮律師赫什曼(Eric Herschmann)說，他「從沒看過任何證據」足以支持川普對於投票機被用來推翻選舉的說法。

川普前競選總幹事摩根(Matt Morgan)表示，任何缺失的證據都不足以影響選舉結果，而此結論獲得副總統潘斯及其幕僚支持。

委員會13日播放的證人影片顯示，巴維理早就知道民主黨受惠於通訊投票 ，尤其在郊區。

民主黨於巴維里在任時將他描繪成危害通俄調查、推動極右翼陰謀論的惡人，但過去兩周的聽證調查讓巴維理洗白成揭穿選舉舞弊的統帥；他是前朝官員中，證實選舉真實性且推翻選舉舞弊陰謀論的最高層級官員。

另據川普顧問、家人及白宮律師表示，許多人早知川普敗選，但川普決心不認輸。

「福斯新聞」前政治總編斯泰魯瓦13日作證指川普競選團隊高估自己實力，開票當晚，川普得票開高走低，但其實是共和黨「紅色海市蜃樓」。(美聯社)

福斯新聞(Fox News)前政治主編史泰爾瓦特(Chris Stirewalt)親自出席聽證會時表示，他在投票日當晚決定讓福斯新聞宣告拜登贏下亞利桑納州；川普競選團隊發言人米勒(Jason Miller)表示，史泰爾瓦特的決定讓川普核心團隊「憤怒且失望」。

史泰爾瓦特預期，共和黨現場投票計票時會掀起「紅色蜃樓」(red mirage)，而親民主黨的通訊投票稍晚才會計票，每次選舉都這樣操作，但川普濫用此機制質疑通訊投票有問題。

聽證會除了還原投票日到國會暴亂前發生的事，也連帶讓川普團隊的募款詐欺曝光。

聽證會尾聲的影片顯示，川普在選後募得2億5000萬元，他告訴金主這筆錢要用作「官方選舉保衛資金」(Official Election Defense Fund)，但川普的兩位幕僚表示，這項專案根本就不存在，款項流向川普的「拯救美國」政治行動委員會，僅極少數用來挑戰選舉結果。