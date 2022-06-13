暴亂？經濟？民主黨選戰主軸 陷入抉擇
尋求連任的民主黨新澤西州聯邦眾議員馬利諾斯基(Tom Malinowski)日前表示，從國會暴亂事件的教訓看來，如果共和黨掌控國會多數，極端主義政治將變得火上加油。馬利諾斯基並稱共和黨對手肯恩(Tom Kean Jr.)是「懦夫」，不敢公開表態是否贊成共和黨全國委員會(RNC)把國會暴亂形容為「合法的政治辯論」說詞。
馬利諾斯基說，競選期間將以國會暴亂事件為討論主軸。
與馬利諾斯基一樣選情告急的民主黨籍維吉尼亞州聯邦眾議員艾比蓋兒‧斯潘伯格(Abigail Spanberger)則說，雖然常有選民跟她討論國會暴亂事件，但不確定是否要在今秋選舉把國會暴亂列為競選主軸之一。她說，打算以經濟做為選舉焦點。
美聯社報導分析，民主黨目前在眾議院僅以些微差距的席次領先，民主黨陣營對於是否將國會暴亂列為選舉主軸出現兩種作法，反映民主黨面臨考驗的現實處境。眾院國會暴亂調查委員會本周將舉行一系列聽證會，某些民主黨籍現任國會議員及首次參選的政壇新鮮人，認為時間點非常寶貴，可以讓民眾把注意力再次拉回2021年1月6日暴力事件發生當天，讓民眾注意到美國民主面臨的威脅。
然而，近來民調結果則顯示，美國成年人目前最關心的是切身議題，例如日常用品開銷及油價不斷走高。
報導分析，對於忙著把共和黨對手與國會暴亂扯上關係的民主黨候選人，必須以去年維吉尼亞州州長選舉結果為戒。民主黨籍前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)在選舉中，經常提到前總統川普在國會暴亂扮演煽動角色，麥考利夫競選團隊的電視廣告也有著國會暴亂事件影相，但拜登總統2020年大選在維州得票率領先川普約10%，麥考利夫卻輸給共和黨對手2%。
雖然某些民主黨人對於以國會暴亂當做競選主要話題感到憂心，另一派黨員及盟友則準備強打國會暴亂議題。民主黨國會競選委員會(DDCCC)考慮今秋花錢播放選舉廣告，內容鎖定參加國會暴亂、拒絕譴責國會暴亂或幫川普宣揚不實選舉陰謀論的共和黨人。
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