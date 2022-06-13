暴亂？經濟？民主黨選戰主軸 陷入抉擇

國會上周舉行首場直播公開聽證會，民眾在國會外面收看，並持標語牌要求「把川普關起來」。(Getty Images)

尋求連任的民主黨 新澤西州聯邦眾議員馬利諾斯基(Tom Malinowski)日前表示，從國會暴亂事件的教訓看來，如果共和黨 掌控國會多數，極端主義政治將變得火上加油。馬利諾斯基並稱共和黨對手肯恩(Tom Kean Jr.)是「懦夫」，不敢公開表態是否贊成共和黨全國委員會(RNC)把國會暴亂形容為「合法的政治辯論」說詞。

馬利諾斯基說，競選期間將以國會暴亂事件為討論主軸。

與馬利諾斯基一樣選情告急的民主黨籍維吉尼亞州 聯邦眾議員艾比蓋兒‧斯潘伯格(Abigail Spanberger)則說，雖然常有選民跟她討論國會暴亂事件，但不確定是否要在今秋選舉把國會暴亂列為競選主軸之一。她說，打算以經濟做為選舉焦點。

美聯社報導分析，民主黨目前在眾議院僅以些微差距的席次領先，民主黨陣營對於是否將國會暴亂列為選舉主軸出現兩種作法，反映民主黨面臨考驗的現實處境。眾院國會暴亂調查委員會本周將舉行一系列聽證會，某些民主黨籍現任國會議員及首次參選的政壇新鮮人，認為時間點非常寶貴，可以讓民眾把注意力再次拉回2021年1月6日暴力事件發生當天，讓民眾注意到美國民主面臨的威脅。

然而，近來民調結果則顯示，美國成年人目前最關心的是切身議題，例如日常用品開銷及油價不斷走高。

報導分析，對於忙著把共和黨對手與國會暴亂扯上關係的民主黨候選人，必須以去年維吉尼亞州州長選舉結果為戒。民主黨籍前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)在選舉中，經常提到前總統川普在國會暴亂扮演煽動角色，麥考利夫競選團隊的電視廣告也有著國會暴亂事件影相，但拜登總統2020年大選在維州得票率領先川普約10%，麥考利夫卻輸給共和黨對手2%。

雖然某些民主黨人對於以國會暴亂當做競選主要話題感到憂心，另一派黨員及盟友則準備強打國會暴亂議題。民主黨國會競選委員會(DDCCC)考慮今秋花錢播放選舉廣告，內容鎖定參加國會暴亂、拒絕譴責國會暴亂或幫川普宣揚不實選舉陰謀論的共和黨人。