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國會暴亂案／第2場聽證 聚焦川普推翻大選7點計畫？

編譯陳韻涵／綜合12日電
共和黨籍調查委員會成員錢尼要問清楚，川普有無推翻大選結果的「七點計畫」。(美聯社)
共和黨籍調查委員會成員錢尼要問清楚，川普有無推翻大選結果的「七點計畫」。(美聯社)

川普團隊前競選經理等人將出席作證

國會暴亂事件眾院特別調查委員表示，第二場公開聽證會13日登場，前總統川普團隊前競選經理等人將出席作證，這場聽證會將聚焦川普宣稱2020年大選被偷走的「大謊」(big lie)，以及這些錯誤訊息與去年1月6日攻擊國會的川普支持者之間有何關係；委員會副主席、共和黨眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)表示，委員會將聚焦多名證人供稱川普推翻大選結果的「七點計畫」。

委員會成員：將揭川普選後吸金數億

華盛頓郵報報導，委員會成員12日在聽證會前夕的記者說明會上表示，這場聽證會也會揭露川普團隊在選後，如何利用關於選舉被偷走的「大謊」籌畫募款，在2020年大選投票日到翌年1月6日之間吸金數億元。

川普團隊前競選經理史特平(Bill Stepien)、福斯新聞(Fox News)前政治總編斯泰魯瓦(Chris Stirewalt) 、共和黨前選務律師金斯伯格(Benjamin Ginsberg)，以及費城前市議會官員史密特(Al Schmidt)等人13日將出席聽證會。

錢尼9日出席國會暴亂事件眾院特別調查委員會首場公開聽證會時表示，多名證人證實，川普有推翻大選結果的「七點計畫」。

國會暴亂事件眾院特別調查委員、維吉尼亞州聯邦眾議員路里亞(Elaine Luria，民主黨)12日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時說，川普及其盟友竭力操控各層級政府，試圖繼續掌權，委員會調查結果將讓來龍去脈變得更清晰。

路里亞說，「若非有些人在正確的地點和時間做出正確的事情，結果可能會截然不同，包括司法部和副總統，這股壓力隨處可見。」路里亞指的是副總統潘斯拒絕推翻2020年大選結果。

國會暴亂事件眾院特別調查委員本周將再舉辦三場聽證會，前兩場分別訂13、15日美東時間上午10時進行。

川普 眾院 眾議員

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