國會暴亂案／潘斯律師信曝光 警告勿聽信川普

潘斯的律師曾寫信警告他，不要聽信川普的話。圖為川普當選之後，潘斯(左)隨他走進白宮。(美聯社)

前副總統潘斯(Mike Pence)的律師傑考布(Greg Jacob)9日針對1月6日國會暴亂事件赴國會作證，首度公開證實在2021年1月5日曾呈交一份長達四頁的備忘錄，警告潘斯倘若依了川普 推翻或阻止選舉人團票認證程序，將違反1887年「選舉計票法」(Electoral Count Act)相關規定，不只不會獲得法院支持，還可能使美國政治陷入無法化解的僵局，使潘斯下定決心抵抗來自川普的壓力，讓參院 計票程序順利進行。

消息人士指出，傑考布寫給潘斯的備忘錄是在一夜之間完成的，以供自選舉結果公開以來備受川普「推翻選舉人團計票程序」壓力的潘斯及早做好準備；事實上，川普的律師伊士曼(John Eastman)早在1月3日就奉命去說服潘思，試圖從法律層面分析潘斯推翻選舉結果的合法性，但從事後結果觀察，伊士曼顯然沒有完成川普交付的任務，潘斯最終聽從自己律師的建議，沒有阻撓參院計票程序。

傑考布的備忘錄中記載，伊士曼提了四種方法讓潘斯選擇「如何阻擋參院計票」；其一是依照字母順序計算各州選票時拖延，稱「未解決正在計票的州的選票爭議前，不計算下一州」；其二則是在介紹每個州勝選的選舉人團名單時，鼓動同黨籍議員提出反對意見；其三，鼓動同黨籍議員挑戰選舉人團名單合法性；其四，一旦國會開議就絕不休會，爭取五日內塵埃落定。

然而，傑考布的備忘錄中，針對伊士曼的看法分別予以駁斥，表示這樣的舉動會讓潘斯在法庭上立於必敗之地，甚至法院可能會以重大政治問題為由拒絕審判，一旦中立的法院不願介入調解，美國政治就會陷入僵局，而潘斯也將面臨四面楚歌的境地。

此外，伊士曼的「戰略」也沒有得到大多數州及法院的支持，共和黨控制的各州選務委員會仍依選舉結果將選舉人團名單提報聯邦政府，雖然有支持川普的民眾自主提交「他們認為適合，但未經選舉認證的」選舉人團名單給國會，但國會沒有接受，也沒有獲得任何一州的州長或州議會支持。

傑考布最終總結到：「我和伊士曼一樣，擔心一旦讓民主黨 掌握政權會發生什麼事，但當我把美國所有現行法律全部研究過一輪後，我認定沒有任何方法能推翻選舉結果，如果硬幹也不會得到任何支持。」