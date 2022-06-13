喜萊莉柯林頓：烏俄戰讓北京暫緩攻台

前國務卿、民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(右)接受法國媒體訪問時說，因為烏俄戰爭爆發，讓北京暫緩侵台。(Getty Images)

美國前國務卿喜萊莉 ．柯林頓11日接受法國媒體專訪，她表示原憂心中國可能在最近一兩年就會攻台，但俄國因入侵烏克蘭遭國際制裁，讓北京停止行動並開始重新思考。她說，俄羅斯 的威脅是短期的，真正帶來長期威脅的是中國。

批俄國威脅只是短期 真正長期威脅是中國

喜萊莉是到歐洲出席一個論壇，接受法國一家媒體專訪，談論俄烏戰爭、台海危機及美國角色。喜萊莉曾於2009至2013年出任國務卿，她在近50分鐘專訪中聚焦俄羅斯與中國，她說：「中國是長期威脅，俄羅斯則是中短程；中國有長期計畫，俄羅斯則訴諸帝國歷史助長憤恨情緒」。

稱中國擴充軍備 最終要接管台灣

她表示，北京經濟擴張是令人擔憂的信號：「(中國國家主席)習近平的復興國族主義，以及在南海和非洲刻意擴張軍事基地與戰略要塞，表明他們顯然不僅是經濟威脅，更是軍事威脅。人們現在該有所警覺了。」

她前一日在論壇上說，中國擴充軍備，而且發展遠洋海軍，在亞太地區擴張勢力，甚至遠達非洲，喜萊莉相信中國意圖在太平洋成為主導力量，且最終是要接管台灣。

原以為中方一兩年內就會侵台

主持人接著把焦點轉向台灣，指出日前拜登 總統宣布將協助台灣抵禦中國，並詢問喜萊莉的看法。她表示，台海局勢很複雜，在烏俄衝突爆發前，「我原以為習近平會在短期內，最多一到二年間攻擊台灣，或許就在拜登任內。但烏克蘭戰爭讓中國叫停，並重新考慮很多層面」。

俄羅斯因侵略烏克蘭而在能源等關鍵產業受經濟制裁，喜萊莉說，中國經濟基礎更大，「也更依賴消費者，全球消費者可要求對其進行更嚴厲制裁，尤其在烏克蘭的前車之鑑後」。

拜登助台言論 她讚會北京警惕

喜萊莉認為，拜登的言論「無論是否有意，我認為是個很聰明的訊息，表明美國不只在經濟上，也在軍事上支持台灣」。

她說，拜登此言意在讓北京警惕，「中國內部因疫情封城等已出現經濟問題，在社群媒體上也可看到人民的不滿情緒。中共應認真看待，因此短期內對進犯台灣一事應該會三思」。