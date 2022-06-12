美中防長對話 專家解讀：雙方關係正緩和

美國國防部長奧斯丁聆聽中國國防部長魏鳳和在午餐會上講話。(Getty Images)

美國和中國國防部 長10日在香格里拉對話場邊的會談，針對台灣議題有激烈交鋒，引起美國許多分析家的評論。史丹福大學 胡佛研究所高級研究員佛格森說：「美中關係正在緩和 （détente）。對於關稅的討論也告訴我們同樣的故事」。

環球時報前總編輯胡錫進指出，會談被廣泛認為談得不錯，對避免關係高度緊張的中美兩國發生意外軍事摩擦有積極作用。但他強調，無論雙方談成什麽樣，中國國家安全的基石一定是加快自己的力量構建。

「華盛頓郵報」專欄作家石宇指出，奧斯丁 和魏鳳和其實並不是對等關係，中央軍委的兩名副主席地位都比魏鳳和高。有一說是，奧斯丁一直希望能和中央軍委副主席許其亮會談，但是碰了好幾次軟釘子。喬治華盛頓大學法學院教授郭丹青也說：「不太能把魏鳳和稱作『國防首長』。他根本不在指揮鏈上」。

然而，在國際關係和安全專家看來，這場會面其實透露了緩和局勢的信號。蘭德公司高級政策分析師莫里斯寫道：「無論你認為國防部長的對等官員到底應該是誰，一場和中國國防部長的面對面會議是穩定關係的積極發展」。

胡錫進稱，中國必須不斷強化台海地區力量格局演變的趨勢，讓解放軍在這一地區的優勢一目了然，不僅亞洲國家看得懂，美國軍方心中有數。「要讓整個美國都清楚，他們干涉台灣問題，意味著自己根本承受不起的風險」。