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以烏克蘭為鑑…澤倫斯基呼籲國際社會幫助台灣

編譯中心／綜合11日電

烏克蘭總統澤倫斯基11日呼籲亞洲國家支持烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵，他也表示，國際社會現在應該在北京發動攻擊之前，幫助台灣。

華盛頓郵報專欄作家羅根(Josh Rogin)寫道，這些評論可能會擾亂烏克蘭與中國之間微妙的平衡關係。儘管如此，澤倫斯基堅持認為，無論侵略者出現在哪裡，都必須面對。 亞洲國家不能坐等危機爆發再為台灣採取行動，這將重蹈歐洲在俄羅斯總統普亭襲擊烏克蘭之前所犯的錯誤。

澤倫斯基發表上述講話之前，他在香格里拉對話會上發表了視訊演講。澤倫斯基告訴與會的政要，烏克蘭危機不僅對歐洲，對亞洲也是一個緊迫問題。他警告那些袖手旁觀的國家，除非普亭很快被擊敗，否則它們很快就會面臨糧食、能源和經濟危機。

在他發表完事先準備的講話之後，羅根問澤倫斯基，他對台灣有什麼建議，台灣正面臨來自中國的類似(儘管尚未暴力)的經濟和軍事脅迫。澤倫斯基回應說，烏克蘭給國際社會提供了一個教訓：它應該在戰爭爆發前援助面臨侵略的國家。

澤倫斯基說，「沒有人能從(戰爭)中受益，除了某些不滿足於目前野心的政治領導人。 因此，他們的胃口和野心不斷增長」，他沒有點名中國國家主席習近平。「世界使這些領導人現在能夠增加他們的胃口，因此我們需要一項外交決議來支持需要幫助的國家。」

澤倫斯基說：「我們不能任由另一個在財政、領土和裝備方面更強大的國家擺布。」「因此，如果有外交出路，我們需要使用外交方式。 但這必須先發制人，而不是戰爭開始後的為之。」

澤倫斯基的言論代表了烏克蘭迄今為止對台灣及其存在權的最堅定的捍衛。自從俄羅斯入侵開始以來，烏克蘭政府一直小心翼翼地不與北京發生衝突。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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