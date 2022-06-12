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美防長：中在印太挑釁擴張 中軍方批：美製造分裂、搞小圈子

編譯莊蕙嘉、記者廖士鋒／綜合報導
參加新加坡香格里拉對話的各國防長11日共進午餐，中國國防部長魏鳳和(右二)與美國防部長奧斯丁(左)談話，新加坡防長黃永宏(左二)與澳洲副總理兼防長馬勒斯握手。(Getty Images)
參加新加坡香格里拉對話的各國防長11日共進午餐，中國國防部長魏鳳和(右二)與美國防部長奧斯丁(左)談話，新加坡防長黃永宏(左二)與澳洲副總理兼防長馬勒斯握手。(Getty Images)

美國國防部奧斯丁11日在「香格里拉對話」發表演說，直指中國在印太地區的主權聲索舉措「益發脅迫及挑釁」，並提及解放軍飛機頻繁飛越台灣海峽，企圖破壞區域現狀。他重申美國不支持台獨，但是堅定支持台灣的和平與穩定。

解放軍中央軍委聯合參謀部中將副參謀長張振中反批，美國推出印太戰略的意圖，是透過這個戰略維護其霸權體系，嚴重損害區域國家的整體利益和長遠利益。

奧斯丁在55分鐘的演說中強調：「我們依舊聚焦於維持台灣海峽的和平、穩定與現狀，但是中華人民共和國的舉措威脅要破壞印太地區的安全、穩定與繁榮。」

奧斯丁說：「台灣海峽情勢格外嚴峻。」美國政策未變，反對任何一方企圖單方面改變現狀，「我們不支持台灣獨立，我們堅定支持原則是，海峽兩岸的歧異必須透過和平手段解決」。他指出：「遺憾的是，對中華人民共和國似乎並非如此。我們見到來自北京日益增加的威嚇，也見過台灣附近持續增加的挑釁及破壞穩定之軍事活動，包括近幾個月解放軍飛機以破紀錄的數量接近台灣，幾乎是每天發生。」

奧斯丁也說：「中國的舉措威脅要破壞印太地區的安全、穩定與繁榮，這對區域至關重要，對世界亦然。」

張振中以三點分析批評美國印太戰略，他說，印太戰略是製造分裂的戰略，美國在亞太搞小圈子，拉一派打一派，試圖把亞太地區帶入地緣博弈、陣營對抗的陷阱，嚴重衝擊以東協為中心的區域合作架構，損害地區國家的整體利益和長遠利益。

其次，印太戰略包括「澳英美三方安全倡議」、美日澳印「四方安全對話」和美紐澳英加「五眼聯盟」，「這不叫搞對抗，什麼才叫搞對抗？」美國搞亂了中東和歐洲，還想搞亂亞太，中國絕對不允許。

第三，印太戰略是破壞和平的戰略，亞太國家主流聲音是和平共贏，美國反其道而行之，鼓吹大國競爭，製造軍事對抗，派戰機在南海耀武揚威，大搞軍事霸權，夥同同盟進行軍演，加劇地區緊張。張振中批美國印太戰略違背地區國家普遍意願，服務一己之利，一定是失敗的戰略。

香格里拉對話12日閉幕，中國國防部長魏鳳和將以中國對地區安全秩序願景為題，發表演說。

奧斯丁 解放軍 國防部

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