創校153年首位華裔 45歲蔣濛任普渡大學校長

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

印第安納州普渡大學(Purdue University)董事會10日宣布，經不記名投票 ，該校約翰‧愛德華森工程學院院長(John A. Edwardson Dean of Engineering )暨戰略計畫執行副校長蔣濛(Mung Chiang)當選為普大第13任校長；年僅45歲的蔣濛也是普大創校153年以來第一位華裔校長。

蔣濛1977年出生於中國天津，1988年在香港讀中學，1995年進入史丹福大學 就讀，2003年獲得史丹福機械工程學博士學位，2004-2013年在普林斯頓大學任教，2017年獲普渡大學工程學院聘為院長，2021年4月起擔任負責戰略計畫的執行副校長。

帶領工程學院 獲最佳排名 吸引政商注資 創新紀錄

根據普大官網，蔣濛將從明年1月1日上任；普大指出，蔣濛在普渡大學工程學院擔任院長的五年期間，帶領該學院取得有史以來最高排名，該學院研究所現於全美排名第四，線上課程全美高居第三，大學部排名也擠入全美第十的佳績；此外，政府及工業界所提供的研究資金，也創下新高紀錄，目前有多達12個國家研究中心設於普大。

蔣濛在與國家安全、經濟發展領域的聯邦機構建立新關係方面發揮核心作用，也成功吸引新的企業入駐普渡發現園區(Purdue's Discovery Park District)投資 、創造工作機會，2020年蔣濛還擔任國務卿的科學與技術顧問。

普大董事會主席伯格夫(Michael Berghoff)表示，蔣濛是領導普大實現下一次巨大飛躍的理想人選，董事會對此選擇信心百倍，「因為我們見證了他過去五年的出色表現」。伯格夫說，蔣濛不僅展現了卓越的學術成就，還表現了傑出的行政管理與溝通能力；他表示，蔣濛具備了帶領普大前進的所有才能與經驗。

他也特別讚揚蔣濛對於普大的忠誠，因為過去幾年間，蔣濛多次收到其他大學的任職邀請，但他都婉拒，選擇留在普大，其中包括2021年12月以家庭原因為理由，婉拒南卡羅來納大學的邀請，去該校擔任校長。

普渡大學發言人道提(Tim Doty)在聲明中說：「蔣濛是美國最受尊敬的思想家和學術領袖之一。我們十分感謝他已經不是第一次選擇婉拒擔任享有盛譽的學校校長職位，選擇留在我們身邊。」

學術成就斐然 獲艾倫沃特曼獎 擁25項專利

蔣濛在學術研究方面也成績斐然，曾因「對無線網路的分析、設計和優化的基本貢獻」榮獲2013年第38屆艾倫·沃特曼(Alan T. Waterman)獎，該獎項是40歲以下美國研究人員的最高榮譽。他還擁有25項專利。