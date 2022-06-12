我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

現在通膨率是二戰後最高嗎？民調逾半數答錯

編譯徐薏茹／綜合11日電
越來越多民眾對個人財務狀況的樂觀程度不如過去幾年，他們也認為通膨造成個人最大的財務問題。圖為紐約市居民走過曼哈頓的一個市場。(Getty Images)
越來越多民眾對個人財務狀況的樂觀程度不如過去幾年，他們也認為通膨造成個人最大的財務問題。圖為紐約市居民走過曼哈頓的一個市場。(Getty Images)

美國5月的消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲了8.6%，是1981年12月以來的最高漲幅，幾乎已衝擊到日常生活的所有層面；民調機構蓋洛普(Gallup)的調查顯示，通膨已成為美國人民關注的首要議題，但對政府要如何降低通膨，民眾並無頭緒。

1990年至2021年，僅1%人提到通貨膨脹是國內所面臨最重要的議題，但蓋洛普5月一項民調中，提及通膨的人數比例躍升至18%，顯示當前通膨問題基本上與國家治理方向密切相關。

蓋洛普4月調查的一項個人財務狀況調查也指出，近三分之一人(32%)表示通膨與高生活成本是他們家庭的首要財務問題；另外10%則提到油價或其他能源價格。

蓋洛普的民調顯示美國人對個人財務狀況的樂觀程度不如過去幾年，此外，也認為通膨造成個人最大的財務問題。

拜登總統公布其抑制通膨的計畫，如戰備儲油釋出，提供乾淨能源與汽車稅收抵免、解決供應鏈危機、降低健康照護成本等；然而目前對於拜登處理經濟的評比極差，在某項民調中，拜登解決通膨與油價方面的評比遠低於其整體支持率。

根據各大機構的調查結果，美國人民希望候選人節省聯邦開支以此控制通膨；此外，民眾也支持對企業增稅。

由於應對通膨是相當複雜的任務，牽扯太多因素，難以輕鬆解決，因此大眾對於如何處理通膨並無太多頭緒。

FiveThirtyEight與益普索(Ipsos)合作的一項民調詢問美國人民，「現在的通膨率比二戰後的任何時候都還要高，對或錯？」半數國人認為答案是肯定的，其餘大部分則表示不清楚。

事實上，答案為錯誤。經濟數據顯示過往通膨率多次遠高於現在，過去視通膨為首要問題的人數比例也高於現在。

民調 拜登 油價

上一則

CNN：美為全球強國 卻無法保護幼童

下一則

維修成本大增 汽車保險喊漲

延伸閱讀

喜萊莉：俄國帶來短期威脅 真正長期威脅是中國

喜萊莉：俄國帶來短期威脅 真正長期威脅是中國
拜登：美國通貨膨脹「恐持續一段時間」

拜登：美國通貨膨脹「恐持續一段時間」
拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」
埃克森美孚錢賺的比上帝多？蘋果才是今年獲利王

埃克森美孚錢賺的比上帝多？蘋果才是今年獲利王

熱門新聞

因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

2022-06-06 11:27
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
圖為加州選民排隊等候投票。(美聯社)

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

2022-06-08 09:42
前總統川普長女伊凡卡(左)9日在國會公布的預錄作證中表示，她不認為2020年大選被偷走。川普(右)10日就發推文，吐槽稱她早就退場。(美聯社)

伊凡卡不挺老爸「舞弊說」 川普吐槽：她早就退房了

2022-06-10 21:48
邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

2022-06-11 12:07

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望