現在通膨率是二戰後最高嗎？民調逾半數答錯

越來越多民眾對個人財務狀況的樂觀程度不如過去幾年，他們也認為通膨造成個人最大的財務問題。圖為紐約市居民走過曼哈頓的一個市場。(Getty Images)

美國5月的消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲了8.6%，是1981年12月以來的最高漲幅，幾乎已衝擊到日常生活的所有層面；民調 機構蓋洛普(Gallup)的調查顯示，通膨已成為美國人民關注的首要議題，但對政府要如何降低通膨，民眾並無頭緒。

1990年至2021年，僅1%人提到通貨膨脹是國內所面臨最重要的議題，但蓋洛普5月一項民調中，提及通膨的人數比例躍升至18%，顯示當前通膨問題基本上與國家治理方向密切相關。

蓋洛普4月調查的一項個人財務狀況調查也指出，近三分之一人(32%)表示通膨與高生活成本是他們家庭的首要財務問題；另外10%則提到油價 或其他能源價格。

蓋洛普的民調顯示美國人對個人財務狀況的樂觀程度不如過去幾年，此外，也認為通膨造成個人最大的財務問題。

拜登 總統公布其抑制通膨的計畫，如戰備儲油釋出，提供乾淨能源與汽車稅收抵免、解決供應鏈危機、降低健康照護成本等；然而目前對於拜登處理經濟的評比極差，在某項民調中，拜登解決通膨與油價方面的評比遠低於其整體支持率。

根據各大機構的調查結果，美國人民希望候選人節省聯邦開支以此控制通膨；此外，民眾也支持對企業增稅。

由於應對通膨是相當複雜的任務，牽扯太多因素，難以輕鬆解決，因此大眾對於如何處理通膨並無太多頭緒。

FiveThirtyEight與益普索(Ipsos)合作的一項民調詢問美國人民，「現在的通膨率比二戰後的任何時候都還要高，對或錯？」半數國人認為答案是肯定的，其餘大部分則表示不清楚。

事實上，答案為錯誤。經濟數據顯示過往通膨率多次遠高於現在，過去視通膨為首要問題的人數比例也高於現在。