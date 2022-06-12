我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

維修成本大增 汽車保險喊漲

編譯洪毅／綜合11日電
由於通貨膨脹及缺工、供應鏈危機影響，汽車維修成本大增，讓不少汽車保險業者醞釀調漲保費。(歐新社)
由於通貨膨脹及缺工、供應鏈危機影響，汽車維修成本大增，讓不少汽車保險業者醞釀調漲保費。(歐新社)

華爾街日報(WSJ)報導，由於通貨膨脹及缺工、供應鏈危機影響，汽車維修成本大增，讓不少汽車保險業者醞釀調漲保費，部分地區車保費率已經調漲達20%，而包括加州在內，許多州政府也收到了業者的上調費率聲請，故不論早晚快慢，車保費率調漲恐怕在各地都難避免。

比價網站Zebra的數據顯示，去年全國平均車保費率為1529元，低於新冠疫情前、2019年的1544元；不過數據商CCC Intelligent Solutions的數字顯示，汽車平均維修成本自2009年起就不斷上揚，從當時的2405元上揚至2019年的3244元，到2020年及去年分別再上揚至3434元、3749元。

汽車維修不但變得更貴，還面臨缺零件、缺工等問題；此外，去年的汽車死亡事故還創下16年新高。這些背景，對過去10年間，只有3年得以在車保業務實現利潤的業者來說無疑是巨大壓力，儘管這些業者能夠從車保本身以外的業務尋求獲利。

這讓車保業者醞釀調漲費率，例如Allstate已上調28個州的車保費率、平均漲幅為9.3%；標普全球(S&P Global)的數據則顯示，車保費率上調幅度各地不同，從7%到20%都有。一般來說，車保每六個月一期，上調的費率會在該期結束、續保時生效。

全國人口最多的加州現在也收到業者上調車保費率的聲請，目前州政府還沒做出決定；加州州政府保險事務官員索勒(Michael Soller)表示，州政府關注的是，車保業者在2020年汽車出行量崩跌的時候賺得不成比例的收益，甚或仍大幅超出之後業者給予的保費減免，故仍須審查業者的業務數據。

就算加州在這方面進展緩慢，車主仍可能感受到車保環境的變化；投行JMP Securities分析師卡萊蒂(Matthew Carletti)表示，一些業者已開始提高車保承保標準，以放慢保單發行，「在加州尤其明顯」。

這也代表，不論是條件還是費率，全國車保門檻恐怕只會愈來愈高；報導提醒駕車人以後開車還是小心為上。

保費 汽車 加州

上一則

現在通膨率是二戰後最高嗎？民調逾半數答錯

下一則

抗議高油價 麻州50年加油站不賣了

延伸閱讀

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲
初選教訓政客 選民最重視安全

初選教訓政客 選民最重視安全
加州帝國郡附近連2日軍機墜毀 海軍直升機4人全生還

加州帝國郡附近連2日軍機墜毀 海軍直升機4人全生還
省水 聖他克拉拉縣水利局委員薛乃莊：回收水再利用成重要課題

省水 聖他克拉拉縣水利局委員薛乃莊：回收水再利用成重要課題

熱門新聞

因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

2022-06-06 11:27
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
圖為加州選民排隊等候投票。(美聯社)

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

2022-06-08 09:42
前總統川普長女伊凡卡(左)9日在國會公布的預錄作證中表示，她不認為2020年大選被偷走。川普(右)10日就發推文，吐槽稱她早就退場。(美聯社)

伊凡卡不挺老爸「舞弊說」 川普吐槽：她早就退房了

2022-06-10 21:48
邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

2022-06-11 12:07

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望