抗議高油價 麻州50年加油站不賣了

11日每加侖普通汽油的全國均價突破5元，為有史以來第一次，能源分析師預測今夏每加侖將上看6元。圖為民眾在休士頓的一個加油站加油。(Getty Images)

全美平均油價 11日站上每加侖5元的新高位，不僅引發駕駛人的怒吼，麻州 一名經營加油站 超過50年的業主更在麻州汽油每加侖站上4.75元之後便停售汽油，一來抗議高油價現象，二來以實際行動支持靠跑車維生的用路人。

在麻州經營加油站逾半世紀的格拉杜(Reynold Gladu)，曾挺過1970年代通膨危機與2008年金融海嘯多次重大經濟環境變遷考驗；他在油價不斷飆升之際，給自己訂了「上限」：只要普通汽油油價達到每加侖4.75元，他就停賣汽油。

經營Ren's Mobil Service的格拉杜說：「幾個月以來以貨車司機為主的顧客都在抱怨油價太高，一直到每加侖油價突破4.75元時，我覺得不能再這樣下去了，因此貼出公告不再賣油，在油價重新回落以前，我不會重開加油站；雖然自己人微言輕，但還是希望做點什麼來抗議『石油巨擘』。」

格拉杜指出，停辦售油業務並資遣兩名加油站員工後，人事成本的開銷雖減少，但對於營收的影響仍不小；他說：「這是一筆鉅款，但我只是個小人物。」

格拉杜表示：「我從1973年開始開加油站，歷經多次經濟危機，希望能盡快看到油價回穩的一天；從疫情開始導致路上汽車大量減少，和現在物價指數飆升，我想我能挺過去的。」

格拉杜經營的加油站是艾克森美孚石油(Exxon Mobil Corp.)的加盟商，對於Ren's Mobil Service停售油料的決定，艾克森美孚並未正面回應，發言人茱莉．金恩(Kulie King)只說公司不會干涉個別加盟業主的訂價策略。