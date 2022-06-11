國會暴亂聽證 潘斯團隊作證：無法確認大選舞弊

前副總統潘斯的法律團隊2020年認為，總統選舉舞弊的指控事項無法查證。圖為潘斯(後左)與國會眾院議長波洛西(後右)2021年1月7日凌晨確認拜登當選總統。(美聯社)

據先前未曝光的備忘錄指出，前副總統潘斯的法律團隊2020年接獲川普 競選團隊的斷言，指總統選舉有舞弊，但法律團隊仔細審酌後認為，指控事項不是微不足道，就是無法查證；而收視率調查公司指出，9日眾院 舉辦國會山莊暴亂案調查聽證會，共有12家電視網直播，1900多萬人收看。

政治網站Politico於10日報導，據該站取得的備忘錄指出，潘斯的法律團隊並未跟進川普的律師、盟友氣急敗壞的指控，而是仔細研究所謂選舉有舞弊、管理不當的各項說法，尤其川普團隊向法院提出的指控。

知情人士透露，這項備忘錄由國家檔案館提供給眾院特別調查委員會，先前外界並不知悉。

備忘錄共十頁，標題為「六個州的不法選舉」，由潘斯的白宮 法律團隊送呈潘斯，劈頭便總結說「共和黨及相關原告」指控六個關鍵州，有流程違反選舉法、選舉有實質舞弊問題；備忘錄接下來指明，所謂的流程違法，讓潘斯團隊不安，但確切的選舉舞弊指控，大致上不令人信服；備忘錄隨後點出，川普競選陣營一個月來提出的一堆指控並未經過查證。

潘斯的白宮幕僚長蕭特(Marc Short)向Politico表示，備忘錄精準反映潘斯團隊的思維；說到底，把各式各樣的指控編列起來很重要，另記錄有沒有紮實證據。

據尼爾森(Nielsen)公司統計12家轉播黃金時段眾院聽證會的數據指出，觀看該節目的人數接近2000萬人，還不包括線上觀眾或公共廣播電台的觀眾。

聽證會於9日東岸時間晚間8時到10時播出，首度公開很多還在調查的事證，包括前所未見、由極端團體帶頭攻打國會山莊的12分鐘影片，還有川普核心圈人士否定選舉存在舞弊的作證。

相比起來，川普任內兩次被彈劾，審判開場日都只吸引1100萬名觀眾；9日公開聽證會吸引更多觀眾，意味選在黃金時段播出，成功吸引全國民眾的注意；未直播聽證會的福斯新聞網(Fox News)在那個時段，觀眾約300萬人。