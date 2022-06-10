拜登現身吉米夜現場談槍管 「不想效仿川普濫用憲法」

拜登總統8日晚在深夜談話節目中對主持人吉米金摩說，他不會用行政命令來加強槍枝管制，他對逾越自己的權限不感興趣。圖為他8日在安德魯聯合基地回答記者提問。(路透)

拜登 總統(Joe Biden)8日現身深夜談話節目「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live)，接受上任總統以來首度深夜節目面對面訪談；主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)一開場就直奔槍枝管制話題開啟訪談，對華府面臨氣候變化和墮胎 等諸多問題呈現「倒退」，表示沮喪，還主動提出不少建言。

金莫單刀直入針對最近一連串大規模槍擊事件問道：「為什麼我們沒有對此做任何事？」拜登回應說：「這不是你父親那個年代的共和黨 了。」他指責共和黨太害怕實施任何管制槍枝，害怕初選受挫。

金莫詢問拜登，是否考慮使用行政命令來加強槍枝管制，他還戲稱前總統川普「曾像萬聖節糖果一樣派發行政命令」；已在槍枝問題方面採取過一些單方面措施的拜登表示，他不想超越自己的權力範圍，「我不想效仿川普濫用憲法和憲法權威。」

拜登說，他知道有些人會覺得「既然共和黨人不循遊戲規則走，我們幹嘛那麼守規矩？」但他說：「如果我們和他們做同樣的事情，民主將處於危險之中。這不能開玩笑。」

拜登還表示，儘管美國至今仍因疫情所苦，但他堅稱自己「這輩子從未如此樂觀」。金莫迅速插話：「你為什麼這麼樂觀？這沒有道理！」拜登回道，他把希望寄託在年輕人身上，他們是「美國歷史上受過最好教育、偏見最少、奉獻最多的一代。這一代人將改變一切，我們只需要確保我們不會放棄。」

金莫對拜登面臨的挑戰表示同情，特別是即將到來的美國最高法院判決可能推翻具有里程碑意義、讓全美墮胎合法化的羅訴韋德案(Roe v. Wade)。拜登表示，他正在研究相關行政命令，但他認為最好的解決方法是通過立法和選舉；他說，如果美國最高法院推翻羅訴韋德案，「將引發一場小型革命，人們將投票讓這些人下台」。