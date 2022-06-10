我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

拜登現身吉米夜現場談槍管 「不想效仿川普濫用憲法」

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統8日晚在深夜談話節目中對主持人吉米金摩說，他不會用行政命令來加強槍枝管制，他對逾越自己的權限不感興趣。圖為他8日在安德魯聯合基地回答記者提問。(路透)
拜登總統8日晚在深夜談話節目中對主持人吉米金摩說，他不會用行政命令來加強槍枝管制，他對逾越自己的權限不感興趣。圖為他8日在安德魯聯合基地回答記者提問。(路透)

拜登總統(Joe Biden)8日現身深夜談話節目「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live)，接受上任總統以來首度深夜節目面對面訪談；主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)一開場就直奔槍枝管制話題開啟訪談，對華府面臨氣候變化和墮胎等諸多問題呈現「倒退」，表示沮喪，還主動提出不少建言。

金莫單刀直入針對最近一連串大規模槍擊事件問道：「為什麼我們沒有對此做任何事？」拜登回應說：「這不是你父親那個年代的共和黨了。」他指責共和黨太害怕實施任何管制槍枝，害怕初選受挫。

金莫詢問拜登，是否考慮使用行政命令來加強槍枝管制，他還戲稱前總統川普「曾像萬聖節糖果一樣派發行政命令」；已在槍枝問題方面採取過一些單方面措施的拜登表示，他不想超越自己的權力範圍，「我不想效仿川普濫用憲法和憲法權威。」

拜登說，他知道有些人會覺得「既然共和黨人不循遊戲規則走，我們幹嘛那麼守規矩？」但他說：「如果我們和他們做同樣的事情，民主將處於危險之中。這不能開玩笑。」

拜登還表示，儘管美國至今仍因疫情所苦，但他堅稱自己「這輩子從未如此樂觀」。金莫迅速插話：「你為什麼這麼樂觀？這沒有道理！」拜登回道，他把希望寄託在年輕人身上，他們是「美國歷史上受過最好教育、偏見最少、奉獻最多的一代。這一代人將改變一切，我們只需要確保我們不會放棄。」

金莫對拜登面臨的挑戰表示同情，特別是即將到來的美國最高法院判決可能推翻具有里程碑意義、讓全美墮胎合法化的羅訴韋德案(Roe v. Wade)。拜登表示，他正在研究相關行政命令，但他認為最好的解決方法是通過立法和選舉；他說，如果美國最高法院推翻羅訴韋德案，「將引發一場小型革命，人們將投票讓這些人下台」。

拜登 共和黨 墮胎

上一則

美駐中大使伯恩斯：美中關係1972年以來最低谷

下一則

220大公司執行長聯名致函參院 促終結槍枝暴力

延伸閱讀

拜登520億美元晶片扶植法案被排擠 可能功虧一簣

拜登520億美元晶片扶植法案被排擠 可能功虧一簣
拜登現身深夜談話節目 談槍枝管制和墮胎

拜登現身深夜談話節目 談槍枝管制和墮胎
抗通膨 葉倫又提降中國關稅「將公布該計畫相關資訊」

抗通膨 葉倫又提降中國關稅「將公布該計畫相關資訊」
建亞太裔國家博物館 邁出第一步

建亞太裔國家博物館 邁出第一步

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

2022-06-06 11:27
因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
圖為加州選民排隊等候投票。(美聯社)

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

2022-06-08 09:42
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退