馬里蘭州工廠槍擊案3死 1警駁火中彈 兇嫌受傷羈押醫院

馬里蘭州史密斯堡郊區一間工廠9日下午發生槍擊案，23歲的西語裔男子闖進工廠開槍，造成三人死亡、一名警員與兇嫌駁火時中彈。(美聯社)

來自西維吉尼亞州 的23歲西語裔男子9日下午闖進馬里蘭州史密斯堡(Smithsburg)西郊一間工廠開槍，造成三人死亡、一名警員與兇嫌駁火時中彈，兩人均掛彩送醫，但傷勢無大礙，兇嫌則被羈押在醫院；至截稿時，警方仍在調查槍手行凶的動機。

華盛頓郡(Washington County)警長辦公室9日下午2時30分獲報前往馬州 與賓州州界附近的史密斯堡哥倫比亞機械廠(Columbia Machine)，發現四名受害者，其中三人死亡，一人重傷，槍手在警方抵達前駕車逃逸。

警長辦公室發布23歲西維吉尼亞州西語裔男嫌的外貌圖，以及他駕駛的紅車型號與車牌，州警在案發現場數哩外發現嫌犯蹤影；警匪駁火雙雙受傷，送往Meritus醫院救治。

哥倫比亞廣播公司(NBC News)直升機攝影小組在距離案發現場不遠處發現嫌犯的車輛，州警警車擋住他的去路，嫌犯車輛的擋風玻璃彈痕累累。

華郡警長辦公室稍晚表示，嫌犯已不再對社區構成威脅。

華郡警長穆倫多(Doug Mullendore)表示，死者為50歲的佛雷(Mark Alan Frey)、31歲的明尼克(Charles Edward Minnick Jr.)、30歲的華勒斯(Joshua Robert Wallace)，傷者則為42歲的麥克(Brandon Chase Michael)，兇嫌及受害者的關係尚待釐清。

馬州州長霍根(Larry Hogan)根據州警提供的初步報告顯示，一名州警的肩膀遭嫌犯射傷，警員拔槍反擊打中嫌犯，但不清楚槍手的傷勢如何。

發生命案的工程製造業工廠主要生產混凝土製品和模具；工廠職員家屬9日傍晚聚在史密斯堡市中心的火車站，等待關於親屬的進一步消息。

選區涵蓋史密斯堡的馬州民主黨聯邦眾議員特羅(David Trone)表示，將密切監督大規模槍案後續。

警方表示，巴爾的摩菸酒槍炮及爆裂物管理局(BATF)探員和聯邦調查局(FBI)幹員到場馳援和調查。

史密斯堡人口約3000人，位於巴爾的摩西北方約75哩，且就在總統休假官邸大衛營西邊。當地69歲的消防志工克雷默(David Creamer)自1988年就在當地定居，他憶述當地上次發生致命槍擊 案是十年前，「這種事不會在此發生，街訪鄰里大家都認識彼此，相互照應」。

克雷默9日傍晚與鄰居一起看小聯盟比賽，他身穿擁槍組織的上衣，說道：「槍擊案讓我感覺更需要擁槍，我要能夠保護家人和鄰居，在這樣的社區裡，所有人都是你的鄰居。」