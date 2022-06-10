我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

馬里蘭州工廠槍擊案3死 1警駁火中彈 兇嫌受傷羈押醫院

編譯陳韻涵／綜合9日電
馬里蘭州史密斯堡郊區一間工廠9日下午發生槍擊案，23歲的西語裔男子闖進工廠開槍，造成三人死亡、一名警員與兇嫌駁火時中彈。(美聯社)
馬里蘭州史密斯堡郊區一間工廠9日下午發生槍擊案，23歲的西語裔男子闖進工廠開槍，造成三人死亡、一名警員與兇嫌駁火時中彈。(美聯社)

來自西維吉尼亞州的23歲西語裔男子9日下午闖進馬里蘭州史密斯堡(Smithsburg)西郊一間工廠開槍，造成三人死亡、一名警員與兇嫌駁火時中彈，兩人均掛彩送醫，但傷勢無大礙，兇嫌則被羈押在醫院；至截稿時，警方仍在調查槍手行凶的動機。

華盛頓郡(Washington County)警長辦公室9日下午2時30分獲報前往馬州與賓州州界附近的史密斯堡哥倫比亞機械廠(Columbia Machine)，發現四名受害者，其中三人死亡，一人重傷，槍手在警方抵達前駕車逃逸。

警長辦公室發布23歲西維吉尼亞州西語裔男嫌的外貌圖，以及他駕駛的紅車型號與車牌，州警在案發現場數哩外發現嫌犯蹤影；警匪駁火雙雙受傷，送往Meritus醫院救治。

哥倫比亞廣播公司(NBC News)直升機攝影小組在距離案發現場不遠處發現嫌犯的車輛，州警警車擋住他的去路，嫌犯車輛的擋風玻璃彈痕累累。

華郡警長辦公室稍晚表示，嫌犯已不再對社區構成威脅。

華郡警長穆倫多(Doug Mullendore)表示，死者為50歲的佛雷(Mark Alan Frey)、31歲的明尼克(Charles Edward Minnick Jr.)、30歲的華勒斯(Joshua Robert Wallace)，傷者則為42歲的麥克(Brandon Chase Michael)，兇嫌及受害者的關係尚待釐清。

馬州州長霍根(Larry Hogan)根據州警提供的初步報告顯示，一名州警的肩膀遭嫌犯射傷，警員拔槍反擊打中嫌犯，但不清楚槍手的傷勢如何。

發生命案的工程製造業工廠主要生產混凝土製品和模具；工廠職員家屬9日傍晚聚在史密斯堡市中心的火車站，等待關於親屬的進一步消息。

選區涵蓋史密斯堡的馬州民主黨聯邦眾議員特羅(David Trone)表示，將密切監督大規模槍案後續。

警方表示，巴爾的摩菸酒槍炮及爆裂物管理局(BATF)探員和聯邦調查局(FBI)幹員到場馳援和調查。

史密斯堡人口約3000人，位於巴爾的摩西北方約75哩，且就在總統休假官邸大衛營西邊。當地69歲的消防志工克雷默(David Creamer)自1988年就在當地定居，他憶述當地上次發生致命槍擊案是十年前，「這種事不會在此發生，街訪鄰里大家都認識彼此，相互照應」。

克雷默9日傍晚與鄰居一起看小聯盟比賽，他身穿擁槍組織的上衣，說道：「槍擊案讓我感覺更需要擁槍，我要能夠保護家人和鄰居，在這樣的社區裡，所有人都是你的鄰居。」

馬里蘭州史密斯堡郊區一間工廠9日下午發生槍擊案，23歲的西語裔男子闖進工廠開槍，...
馬里蘭州史密斯堡郊區一間工廠9日下午發生槍擊案，23歲的西語裔男子闖進工廠開槍，造成三人死亡、一名警員與兇嫌駁火時中彈。(美聯社)

西維吉尼亞州 馬州 槍擊

上一則

涉國會暴亂 密西根州長共和黨參選人被捕

下一則

國會暴動調查首次聽證…企圖政變的頂點 直指川普

延伸閱讀

馬里蘭州工廠驚傳槍擊案 多人中彈 恐已3死

馬里蘭州工廠驚傳槍擊案 多人中彈 恐已3死
聖他克拉拉縣警長選舉 瓊森暫居第1

聖他克拉拉縣警長選舉 瓊森暫居第1
制止校園槍案 研製電擊無人機可使嫌犯動彈不得

制止校園槍案 研製電擊無人機可使嫌犯動彈不得
NBA／名嘴稱喬丹讓籃球變得不好 KD吐槽對方才是元兇

NBA／名嘴稱喬丹讓籃球變得不好 KD吐槽對方才是元兇

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

2022-06-06 11:27
因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
圖為加州選民排隊等候投票。(美聯社)

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

2022-06-08 09:42
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退