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90體操選手控FBI隱瞞狼醫案調查 致更多人受害 求償10億

編譯孫梁／綜合報導
包括西蒙·拜爾絲(左)等美國奧運體操名將在內的90名女子體操運動員，8日集體向聯邦調查局提訴並求償10億元。圖右為另一女選手麥姬·妮柯。(美聯社)
包括西蒙·拜爾絲(左)等美國奧運體操名將在內的90名女子體操運動員，8日集體向聯邦調查局提訴並求償10億元。圖右為另一女選手麥姬·妮柯。(美聯社)

包括西蒙·拜爾絲(Simone Biles)等美國奧運體操名將在內的90名女子體操運動員，8日集體向聯邦調查局(FBI)提訴並求償10億元，聲稱FBI對美國奧運體操隊前隊醫納瑟(Larry Nassar)性侵女選手的處理不當，即使2015年就已向FBI舉報，但納瑟仍繼續性侵70餘人，直至2016年秋被捕。

女運動員是根據1946年的一項聯邦法律而向FBI索求巨額賠償，該法規定，聯邦雇員因為疏忽或錯誤行為而對他人造成傷害，應由政府擔責。90名女運動員今年4月加入另外13人對FBI的類似提控，稱司法部督察長去年7月的報告指出，FBI忽略對納瑟嚴重性侵的指控，也沒有採取行動。

前女子體操選手麥姬·妮柯(Maggie Nichols)說：「2015年9月有報導說我遭到納瑟性侵後，FBI就知道他對兒童構成危險。FBI與美國體操隊和美國奧委會合作調查421天，但對公眾隱瞞結果，致使納瑟得以繼續調戲年輕女運動員，現在到了對FBI究責的時候。」

FBI拒絕作出評論，表示FBI局長雷伊(Christopher Wray)去年9月已在國會參院司法委員會作過證。

司法部督察長的報告指出，美國體操協會2015年7月曾就納瑟被控一事與FBI的印第安納波利斯辦公室聯繫，但該辦公室沒有採取任何行動後，體操協會2016年5月又向FBI的洛杉磯辦公室報告；洛杉磯辦公室雖展開調查，但也沒採取行動。

報告說，從第一次向FBI舉報到納瑟2016年秋天被捕期間，又有約70名女性成為納瑟的受害人。

督察長的報告說，FBI的印第安納波利斯辦公室沒有以嚴肅和緊迫的態度回應對納瑟的指控，而且回應中犯了許多基本錯誤，違反FBI的政策，並且還諉過他人。

督察長的報告公布後，FBI表示接受，並多次稱他們的作法不可原諒，根本不應該發生；但FBI上月底宣布，主管對納瑟調查但結果不當的探員不會被控罪。

FBI去年9月開除一名參與調查的探員，另一探員在司法部調查期間退休，兩人都在納瑟案上對司法部督察長的調查撒謊。

奧運金牌得主麥凱拉·馬羅尼(McKayla Maroney)說：「從美國奧委會到美國體操協會，從FBI到司法部，都是應當保護我們的機構，但他們都背叛了我們。但我仍希望他們信守承諾，追究FBI的責任。我們已在參院司法委員會作證和要求伸張正義，而伸張正義和療傷的唯一途徑就是走法律程序。」

FBI 司法部 性侵

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