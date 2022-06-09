「要聲譽 不是錢」律師暗示：強尼或不收安珀千萬賠償
好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)的律師8日暗示，強尼很滿意自己最終得以洗清聲譽、獲得「大勝」，有可能不會從前妻安珀赫德(Amber Heard)那裡收取法院判下的1040萬元賠償。
在「早安美國」(Good Morning America)節目中，強尼律師班傑明楚(Ben Chew)答覆有關安珀擔心她會自此一貧如洗的提問時表示，「我們不能透露律師與客戶的通信，但正如強尼作證時所說，此事從不是為了錢；這是為了恢復他的聲譽——而他做到了；強尼大獲全勝。」
班傑明楚在同日接受「今日秀」(Today)節目受訪時，還駁斥了安珀上訴的可能性；他說：「我們非常有信心，沒有任何錯誤可以讓上訴成功。」
另一位替戴普打官司且一戰成名的女律師卡蜜兒．瓦斯奎茲 (Camille Vasquez)本周獲晉升為律師事務所合夥人，她在「早安美國」中指稱，安珀團隊敗訴後，稱此結果是對女權和#MeToo運動的打擊，這種說法「令人失望」。
瓦斯奎茲表示，他們的團隊是用「赫德自打嘴巴的話」擊倒她的，「勝利關鍵是關注事實和證據」以及強尼「經過六年醞釀，終於第一次有機會說出真相。」
「我們相信證據不言自明；陪審團是根據這些事實做出一致決定，」瓦斯奎茲說：「我們鼓勵任何受害者挺身而出，家庭暴力沒有性別之分。」
兩位律師並同聲駁斥安珀團隊聲稱社群媒體不公影響了維吉尼亞州七名陪審員的說法，指稱這種說法「絕對荒謬且毫無根據」。
與此同時，瓦斯奎茲則提到了自己在備受矚目審判中成為「當紅炸子雞」的感受，她說：「一切超現實，我說實話，而且衝擊很大。但如果我能激勵那些想去法學院學習和努力工作的年輕女性，那一切都是值得的。」
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