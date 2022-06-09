「要聲譽 不是錢」律師暗示：強尼或不收安珀千萬賠償

好萊塢明星強尼戴普與前妻安珀赫德之間互訴誹謗官司落幕。陪審團裁定戴普獲勝，但日前傳出，強尼將放棄向安珀收索巨額賠款。(Getty Images)

好萊塢 巨星強尼戴普(Johnny Depp)的律師8日暗示，強尼很滿意自己最終得以洗清聲譽、獲得「大勝」，有可能不會從前妻安珀赫德(Amber Heard)那裡收取法院判下的1040萬元賠償。

在「早安美國」(Good Morning America)節目中，強尼律師班傑明楚(Ben Chew)答覆有關安珀擔心她會自此一貧如洗的提問時表示，「我們不能透露律師與客戶的通信，但正如強尼作證時所說，此事從不是為了錢；這是為了恢復他的聲譽——而他做到了；強尼大獲全勝。」

班傑明楚在同日接受「今日秀」(Today)節目受訪時，還駁斥了安珀上訴的可能性；他說：「我們非常有信心，沒有任何錯誤可以讓上訴成功。」

另一位替戴普打官司且一戰成名的女律師卡蜜兒．瓦斯奎茲 (Camille Vasquez)本周獲晉升為律師事務所合夥人，她在「早安美國」中指稱，安珀團隊敗訴後，稱此結果是對女權和#MeToo運動的打擊，這種說法「令人失望」。

瓦斯奎茲表示，他們的團隊是用「赫德自打嘴巴的話」擊倒她的，「勝利關鍵是關注事實和證據」以及強尼「經過六年醞釀，終於第一次有機會說出真相。」

「我們相信證據不言自明；陪審團是根據這些事實做出一致決定，」瓦斯奎茲說：「我們鼓勵任何受害者挺身而出，家庭暴力沒有性別之分。」

兩位律師並同聲駁斥安珀團隊聲稱社群媒體 不公影響了維吉尼亞州 七名陪審員的說法，指稱這種說法「絕對荒謬且毫無根據」。

與此同時，瓦斯奎茲則提到了自己在備受矚目審判中成為「當紅炸子雞」的感受，她說：「一切超現實，我說實話，而且衝擊很大。但如果我能激勵那些想去法學院學習和努力工作的年輕女性，那一切都是值得的。」