中國健兒變美國申奧大使 谷愛凌挨批「兩頭吃」

剛代表中國奪得北京冬奧滑雪金牌的谷愛凌，7日在紐約宣布要代表美國申辦2030年的冬奧。(Getty Images)

北京冬奧 會的明星、自由滑雪運動員谷愛凌 7日自爆將成為美國鹽湖城申辦2030年冬奧的大使，從「為國爭光」的中國健兒變成美國申奧大使，她早已引起爭議的雙重國籍身分問題，在中國民眾裡再次出現對立局面。

加州出生的谷愛凌今年2月在北京奧運會為中國取得兩金一銀獎牌，成為中國典型代表，獲得廣泛讚譽，對執政的中國共產黨帶來重要意義。當時她表示沒後悔代表她母親的祖籍國參賽。

她7日在紐約市出席「時代雜誌百大人物」(Time 100)晚會上，受訪時再次說到選擇代表剛在冰雪運動起步的中國，並沒有任何遺憾。然而她進一步自爆「是鹽湖城申辦2030年奧運會的大使」。

這個消息在中國有5.7億活躍用戶的「微博」馬上瘋傳，標題「谷愛凌從不後悔代表中國」的帖文在六小時內被閱讀了1.2億次；另一個標題為「谷愛凌出任美國申奧大使」帖文的也被閱讀了3億次，反映了截然不同立場的對立。

谷愛凌角色的改變不光在輿論方面出現分歧，在美中地緣政治博奕下更受到重視。

鹽湖城申辦委員會發言人凱利(Tom Kelly)表示，谷愛凌將擔任運動員代表，但確切頭銜尚未確定。

對於美中兩國的民族主義者來說，圍繞谷愛凌的爭議早於2019年她決定代表中國參加北京冬奧時就已出現。

在北京參賽期間，她表示在美國時是美國人，在中國時是中國人，但不少人並不接受這種共存的身分和立場，尤其是她被夾在兩個激烈競爭與對抗的國家之間，其忠誠度極容易受到質疑。

微博一位評論員撰文說，「中國有這麼多優秀的本土運動員，為什麼是她？」「兩金一銀，我們讓她賺了2億(人民幣，約3100萬美元)，現在她兩頭吃。」

美國的中國體育分析家德雷爾(Mark Dreyer)在推特帖文說，完全支持那些試圖建立橋梁的人，尤其在涉及到具有挑戰性的美中關係時，然而你不能都為雙方全力以赴，這對任何一方都不合適。

國際奧委會將於2023年5月宣布2030年冬奧主辦城市，加拿大溫哥華及日本札幌都有意主辦。