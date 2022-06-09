司法部成立9人小組 查德州小學槍擊「警無所作為」

聯邦司法部8日成立九人小組，詳細調查執法人員在德州烏瓦德鎮羅布小學槍擊案中的應對。圖為司法部長加蘭德(右二)8日與小組成員討論下一步工作。(歐新社)

聯邦司法部 長加蘭德(Merrick Garland)8日表示，司法部將在社區警務服務辦公室(Office of Community Orientated Policing Services)下成立九人小組，調查執法人員在德州烏瓦德鎮(Ulvade)羅布小學槍擊 案中的應對，團隊包含多名有調查大規模槍案經驗或在大規模槍案後領導警察 局經驗的前執法官員。

加蘭德說：「應烏瓦德鎮鎮長麥勞林(Don McLaughlin)的請求，司法部打算對警察當時的反應展開調查；警方當時的無所作為是一個無法挽回、令人心碎的悲劇，但我們還是能亡羊補牢，透過事後的檢討評估報告，防止類似悲劇重演。」

加蘭德強調，相關調查只是行政調查，並非針對當日出警警察的刑事調查，因此不會有任何警員因此報告背負刑事責任；調查過程將採訪目擊者、在場警員、學校教師、政府官員及學生家長，最後會至最調查報告、公諸於世，並提出改善建議。

本次校園槍擊案中，下令警員在校外等候支援警力到來的學區警局局長阿瑞唐多(Pete Arredondo)飽受批評，但面臨各界究責聲浪，阿瑞唐多自槍案發生至今都未公開回應；他曾發表聲明，表示目前正與州府接觸，強調沒有逃避責任。

另一方面，加蘭德也針對國會審議中的控槍法案提出看法，指出司法部隨時準備好支持國會議員正在舉行的兩黨談判，以試圖就控槍法案達成協議；來自兩黨的九名參議員組成的小組正在開會討論，可能的做法包含將購買某些武器的年齡從18歲提高到21歲，或鼓勵各州通過危險信號法等提案，允許警方基於第三人舉報，暫時扣押有危險傾向持槍者的武器。

來源：MSNBC