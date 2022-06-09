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司法部成立9人小組 查德州小學槍擊「警無所作為」

編譯柯立偉／綜合8日電
聯邦司法部8日成立九人小組，詳細調查執法人員在德州烏瓦德鎮羅布小學槍擊案中的應對。圖為司法部長加蘭德(右二)8日與小組成員討論下一步工作。(歐新社)
聯邦司法部8日成立九人小組，詳細調查執法人員在德州烏瓦德鎮羅布小學槍擊案中的應對。圖為司法部長加蘭德(右二)8日與小組成員討論下一步工作。(歐新社)

聯邦司法部長加蘭德(Merrick Garland)8日表示，司法部將在社區警務服務辦公室(Office of Community Orientated Policing Services)下成立九人小組，調查執法人員在德州烏瓦德鎮(Ulvade)羅布小學槍擊案中的應對，團隊包含多名有調查大規模槍案經驗或在大規模槍案後領導警察局經驗的前執法官員。

加蘭德說：「應烏瓦德鎮鎮長麥勞林(Don McLaughlin)的請求，司法部打算對警察當時的反應展開調查；警方當時的無所作為是一個無法挽回、令人心碎的悲劇，但我們還是能亡羊補牢，透過事後的檢討評估報告，防止類似悲劇重演。」

加蘭德強調，相關調查只是行政調查，並非針對當日出警警察的刑事調查，因此不會有任何警員因此報告背負刑事責任；調查過程將採訪目擊者、在場警員、學校教師、政府官員及學生家長，最後會至最調查報告、公諸於世，並提出改善建議。

本次校園槍擊案中，下令警員在校外等候支援警力到來的學區警局局長阿瑞唐多(Pete Arredondo)飽受批評，但面臨各界究責聲浪，阿瑞唐多自槍案發生至今都未公開回應；他曾發表聲明，表示目前正與州府接觸，強調沒有逃避責任。

另一方面，加蘭德也針對國會審議中的控槍法案提出看法，指出司法部隨時準備好支持國會議員正在舉行的兩黨談判，以試圖就控槍法案達成協議；來自兩黨的九名參議員組成的小組正在開會討論，可能的做法包含將購買某些武器的年齡從18歲提高到21歲，或鼓勵各州通過危險信號法等提案，允許警方基於第三人舉報，暫時扣押有危險傾向持槍者的武器。

來源：MSNBC

司法部 警察 槍擊

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