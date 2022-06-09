埋伏擬刺殺大法官卡瓦諾後自盡 26歲嫌落網

大法官卡瓦諾。(路透)

加州 26歲嫌犯羅斯克(Nicholas John Roske)8日凌晨持刀槍在最高法院大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)位於馬里蘭州的住家附近埋伏準備行凶，遭警方逮捕；羅斯克數度暴力威脅卡瓦諾，他落網後被控殺人未遂罪，全案交司法部法警局及蒙哥馬利郡(Montgomery)警局偵辦。

最高法院發言人麥克凱伯(Patricia McCabe)發表聲明指出，一名攜帶武器且威脅卡瓦諾的男子，8日凌晨約1時50分在距離卡瓦諾住家一條街之外的地點被逮捕。

警方指出，羅斯克被捕時身穿全黑服飾，8日凌晨搭乘計程車抵達卡瓦諾位於華盛頓郊區的住家附近；自加州西米谷市(Simi Valley)的羅斯克當時帶著一把格洛克17手槍、子彈、一把刀、束帶、胡椒噴霧、封箱膠帶等物品，原本打算闖進卡瓦諾的家中，先殺人後自盡；自白書中寫道，羅斯克被蒙郡警方逮捕時，還在講電話。

羅斯克抵達犯案現場時，遇到在卡瓦諾家門外24小時輪值的兩位法警，但羅斯克是在自行打911報警供稱有自殺念頭並計畫殺害卡瓦諾後才被制伏；羅斯克表示，他在網路上找到卡瓦諾家的地址。

警員在大法官卡瓦諾位於馬里蘭州切維蔡斯的住宅外值勤。(路透)

羅斯克表示，他對於保障墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐遭最高法院推翻的消息感到憤怒，也對德州 烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學大規模槍擊案感到氣憤；羅斯克堅信，卡瓦諾會投票放寬控槍法案。

最高法院正在審理挑戰紐約要求民眾在公共場所配槍需取得許可的法案，這會讓紐約等大城市持武上街更容易。

羅斯克首次在馬州 綠帶市(Greenbelt)聯邦法院過堂時，被法官蘇利文(Timothy J. Sullivan)問到是否了解案發過程，以及思慮是否清晰時，他停頓了一下說道：「我認為我有理性了解，但我不會說我想得很清楚。」

羅斯克自稱他有服藥，但未說明藥物為何，以及為何服用。

羅斯克8日過堂後，暫時羈押在聯邦拘留所，訂22日出庭應訊。

聯邦公設辯護人塞凱伊(Andrew Szekely)在聽證會後，面對提問一概不答；羅斯克若被定罪，可能面臨最高20年監禁。

來源：CNN