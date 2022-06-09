德州槍擊倖存童「抹血裝死」作證 眾院通過槍枝管制法

國會眾院8日晚表決通過椌槍法案，以回應近日社會多起重大槍擊濫射血案。 德州烏瓦爾德羅伯小學槍擊案中11歲倖存女童米婭．塞瑞洛8日以預錄視頻向眾院作證，說明她自己如何扮死騙過槍手才得活命。圖為四年級米婭的父親米蓋爾8日在眾院作證慘案時，傷心拭淚。(美聯社)

國會眾院8日晚表決通過椌槍法案，以回應近日社會多起重大槍擊濫射血案。 德州烏瓦爾德羅伯小學槍擊案中11歲倖存女童米婭．塞瑞洛8日以預錄視頻向眾院作證，說明她自己如何扮死騙過槍手才得活命。(眾院調查委員會)

德州 烏瓦爾德鎮羅布小學大規模槍擊 案11歲倖存女童米婭．塞瑞洛(Miah Cerrillo)，8日以預錄視頻向國會眾院 作證，她講述自己如何用死去同學鮮血抹在自己身上「靜靜」裝死、以逃過槍殺；在多位槍擊案受害者及倖存者家屬作證之後，眾院當天稍晚以223票對204票通過槍枝管制法案，以回應最近陸續發生的大規模槍擊案。

法案將提高購買半自動步槍的年齡限制、禁止出售超過15發子彈容量的彈匣；但這項法案幾乎沒有機會在參院過關成為法律。

國會眾院8日通過槍枝管制法案，以回應最近陸續發生的大規模槍擊案。圖為前邁阿密市警察局長Art Acevedo當天在國會大廈外出席一場支持控槍的活動。(美聯社)

小學四年級的米婭在視頻中告訴眾院委員會，她看到老師頭部中彈後，才去找藏身處，「我猜他(槍手)會回來，所以我把全身塗上鮮血，一動不動」。她還用死去教師的電話撥打911求助。

在眾院聽取5月24日造成19名兒童和兩名教師死亡的德州小學槍擊案受害者痛苦證詞的前一天，參院小組委員會7日聽取了5月14日造成10人死亡的紐約州水牛城超市槍擊案案受害者證詞。

「不希望槍擊再次發生」

8日在視頻中，米婭的父親塞瑞洛(Miguel Cerrillo)問女兒，在學校是否還能感到安全？她搖頭，並說：「我不希望它再次發生。」

大批群眾連日來在國會前示威，要求參眾議員必須採取行動立法控槍，不得坐視濫射槍一再發生。(美聯社)

當眾院監督委員會(House Oversight Committe)舉行聽證之際，眾院努力針對這些大規模槍擊案背後呈現的槍枝安全措施議題達成兩黨協議。委員會主席、紐約州民主黨眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney)呼籲「每位成員傾聽勇敢證人挺身講述槍枝暴力如何影響他們的人生；這些證人蒙受痛苦和損失，卻表現出非凡勇氣，到這裡來要求我們做我們該做的事。」

儘管部分議員與證人一起流淚，聽證會中仍反覆呈現有關槍枝管制的爭議辯論；部分共和黨人認為重點應轉向個人濫用槍枝並要求「強化學校」以保護學生。

眾院8日最後以223票對204票通過槍枝管制法案，將提高購買半自動步槍的年齡限制，並禁止出售容量逾15發的彈匣。德州小學和水牛城超市槍擊案嫌疑人購買用於襲擊的半自動武器時，都只有18歲；該法案將購買此類武器的最低年齡提高到21歲。

此案恐無機會成為法律

但此案幾乎沒有機會成為法律，因為參院的談判重點是改善心理健康計畫、加強學校安全和加強背景調查。

不過，眾議院通過的法案，讓民主黨議員得以向選民強調，他們正在努力制定受民意廣泛支持的政策框架，並為11月的期中選舉定調。

國會眾院8日通過槍枝管制法案，以回應最近先後發生的大規模槍擊案。圖為民主黨籍的眾院議長波洛西(左)、參院多數黨領袖舒默(右)當天出席一場支持控槍的活動。(美聯社)

民主黨羅德島州國會眾議員西西里尼8日聽證會上憤怒展德州羅布小學槍案中遇害小學生的照片，要求一定要通過控槍法案。(美聯社)

來源：KHOU 11