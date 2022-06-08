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舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

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美7州初選 兩黨保位戰 政策及路線受檢驗

記者胡玉立／綜合報導
圖為洛杉磯選民帶愛犬一起投票。(美聯社)
圖為洛杉磯選民帶愛犬一起投票。(美聯社)

加州和其他六州7日初選，明顯考驗民主黨如何回應選民對犯罪率日增的關切、以及對執政黨公共安全政策的反彈，共和黨人則須展現其選舉能力及如何在反川普和挺川普間選邊站。不管選民決定為何，都對11月期中選舉具重大影響；結果將為兩黨大選前的走向提供線索，預計共和黨將在全國取得更多進展。

7日初選的州包括加州、愛荷華州、密西西比州、蒙大拿州、新澤西州、新墨西哥州和南達科他州。共和黨策士就生活開銷驟升和暴力犯罪問題抨擊民主黨，他們向選民強調，民主黨對手須為許多大城、國會和白宮執政期間的相關惡化趨勢負責。即使左傾地區選民，也對民主黨有無提出新方向，展現高度興趣。

在舊金山，選民將決定是否罷免檢察長博徹思(Chesa Boudin)；這位自由派檢察官被批評者指責過於寬容。在洛杉磯，參加市長選舉的億萬富翁開發商卡魯索(Rick Caruso)則對犯罪問題強硬表態。卡魯索原為共和黨員，但在參選市長期間，改成民主黨員。

民主黨策士賴尼什(Jon Reinish)表示， 「出於某種原因，民主黨人往往比共和黨人需要更長時間才能意識到政治現實。」如果博徹思遭罷免、卡魯索初選表現出色，賴尼什說，「這將會讓很多人警覺」。

博徹思2019年因承諾打擊大規模監禁在全國聲名鵲起，現在卻成為疫情期間犯罪率上升的憤怒焦點。洛杉磯市長候選人、民主黨聯邦眾議員貝斯(Karen Bass)支持博徹思，她表示，較自由派候選人正針對公共安全提供細緻解決方案，而非簡單口頭禪；她強調以社會干預防止犯罪，並表示不同社區希望警察提供不同的東西。

但貝斯與房地產開發商、市警察委員會前主席卡魯索之間的爭奪戰，既漫長又艱難。民意調查顯示，沒有候選人會在初選中獲得多數選票，這表示前兩名得票最多者，將在11月對決。

除了舊金山的博徹思面臨在7日初選遭罷免的嚴重風險。在洛杉磯犯罪激增情況下，進步派地方檢察長賈斯康(George Gascon)也正面臨著罷免選舉；賈斯康也曾是前舊金山地檢長。駐洛杉磯的民主黨戰略家楚希略 (Mike Trujillo) 表示，如果這些民主黨據點罷免成功，「民主黨必須做出強而有力的評估，因為，在搖擺區和搖擺州，情況勢必更糟。」

民主黨 共和黨 罷免

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